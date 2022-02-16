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除了點名戰北市 林佳龍選新北、台中也有望？好感度輸徐國勇

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:FB/林佳龍

文/葛緯詩

2022縣市長選舉年底就要登場，前交通部長林佳龍因為中二補選有功，成為民進黨可能推派出征的熱門人選之一，除了黨內民調急起直追，傳出與衛福部長陳時中不分軒輊，有望代表民進黨角逐台北市長大位。除了台北市之外，外界也看好林佳龍回鍋參選台中市長，或是投入新北市選戰，都有相當程度的贏面。民進黨在台中市長潛在熱門人選上，除了林佳龍之外，還有立委何欣純、立法院副院長蔡其昌；新北市則有「政務官戰隊」的內政部長徐國勇，各自的網路好感度表現如何？林佳龍選哪裡又最有希望？

回鍋台中市選市長上演「王子復仇記」？林佳龍好感度墊底成隱憂

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近半年網路好感度（2021/08/19~2022/02/14），民進黨台中市潛在參選人好感度最高的是何欣純，其次為蔡其昌，最後才是林佳龍，好感度比值依序為1.43、1.08、0.72。好感度最高的何欣純，去年因為曾與林秉樞吃飯合照，遭捲入網軍爭議，但快速出面澄清「兩人不熟」，迅速替風波止血，沒有造成太大傷害。不過，何欣純的網路聲量相對不突出，網友對她的討論度相對較低，因此，若真的投入台中市選戰，如何增加熱議度，對何欣純來說恐怕是個未來要努力的功課。
蔡其昌無論是聲量、好感度都三人裡居中，有沒有可能代表民進黨參選，蔡其昌目前僅表示相信最後提名的都是最強棒，「如果黨需要我們上戰場，我們一定義無反顧承擔」。至於林佳龍，這次帶領民進黨收復台中立委補選席次，可以看出對台中仍有不小影響力，網路聲量輾壓其他黨內有意參選的同志，不過網路好感度卻是吊車尾，主要的負面聲量來源之一，就是當時中二補選時，林佳龍喊出的政治語言和口號，有力助攻林靜儀，但同時也帶來非支持者的批評，因此，若民進黨派林佳龍參戰，恐怕也要把這些因素納入通盤考量。

2022台中市長民進黨潛在參選人何欣純、林佳龍、蔡其昌網路好感度

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

中二補選一戰成名創高聲量　林佳龍好感度卻也被拖累

林佳龍除了回鍋參選台中市長有其可能之外，選新北市的呼聲也未曾停過。由於新北市議員席次最多，黨內希望林佳龍發揮母雞帶小雞的效應，同時也將藍營「最強諸侯」侯友宜牽制在新北。不過，與「政務官戰隊」徐國勇放在一起比，徐國勇好感度比值0.87，微幅領先林佳龍的0.72。林佳龍的好感度不管放在新北、台中都墊底，主要是因為去年中二補選期間，林佳龍扮演打顏寬恒大將，雖然因此一戰成名，但親上第一線戰場，也使過去擔任台中市長的作為重新受到高標準檢視，成為拖累網路好感度的關鍵原因。林佳龍最後要選哪？能否延續輔選期間的高聲量？以及扭轉中二補選遭對手揭瘡疤而「受傷」的網路好感度，都值得繼續觀察。

2022新北市長民進黨潛在參選人林佳龍、徐國勇網路好感度

image source:KEYPO大數據關鍵引擎


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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年8月19日至2022年2月14日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註3 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。

九合一選舉

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