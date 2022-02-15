鶯歌選戰白熱化！ 卓冠廷、呂家愷正式開打

新北市副發言人呂家愷昨自新北市府職務離職，今天上午宣布參選土樹三鶯選區，同選區的民進黨籍參選人、前台中新聞局長卓冠廷今表示「你們有侯市長，我們有人民，我們最後還是會贏」。呂家愷今首次正面回擊，「刻意分化你們、我們，沒什麼太大意義」。

新北市副發言人呂家愷昨天辭職，今早宣佈參選土樹三鶯選區，新北市議員擬參選人卓冠廷受訪時表示，新北市的年輕人參選，感受到不是跟國民黨在選，而是跟新北市府在選，有消息指出侯友宜親自致電給里長等地方重要人士，請他們強力支持這些從市府辭職參選的副發言人。

卓冠廷說，這非常不公平，比起綠營，更應該感受到不公平的是國民黨議員參選人，他們有很多默默耕耘很久的，卻沒有侯家軍龐大奧援。年輕人靠自己力量在地方「一步一腳印」，「你們有侯市長，我們有人民，我們最後還是會贏的。」

土樹三鶯參選人呂家愷今首次回擊表示，卓冠廷要跟誰選個人沒意見，但卓冠廷不要忘了，彼此都是新北市民，刻意分化你們、我們，沒有什麼太大的意義，不應該把時間浪費在口水，應該把時間、心思留給新北市民。