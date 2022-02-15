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誰賣台戰到底！參選人遭爆統戰樣板 民眾黨擬開鍘

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨秘書長謝立功。圖／民眾黨提供
民眾黨秘書長謝立功。圖／民眾黨提供

民眾黨議員參選人爭議未歇，繼酒駕風波後，新北市第二選區議員參選人黃琦翔又被週刊爆料，是中國對台的統戰樣板。對此，民眾黨今發表聲明表示，「誰賣台，就跟誰戰到底」，對於不適合的參選人，從不會迴避，並提出合理的退場機制；據黨內人士透露，黃琦翔被提名後，未投入選戰經營，已引發黨內高層不滿，本就預計依退場機制取消提名。

據鏡週刊報導，黃琦翔是中國「惠台31項措施」的統戰樣板，甚至曾因稱讚中國「公開透明」登上中國官媒。

民眾黨發言人張清俊說明，黃琦翔曾是一名在中國大陸經商的台商，也曾受邀在當地大學任教，由於表現傑出曾登上中國大陸媒體，「難道這樣就要被認定是淪為統戰樣板？如此貼標籤的行徑，過於牽強」。

張清俊強調，民眾黨立場一貫是「誰賣台，就跟誰戰到底」，對於不適合的參選人，從不會迴避，並提出合理的退場機制，但無的放矢地獵巫，無助於建立公開透明的優良選風。

身兼民眾黨選戰小組召集人的立委蔡壁如回應，每個候選人都有自己特色和過去的努力，也千萬不要辜負很多台商的努力！只要是為了台灣人好，現在、未來，都要一起努力。「但是，誰賣台，我一定跟他戰到底！」

民眾黨秘書長謝立功今受訪時也表示，如果參選人禁不起社會檢驗，還是有退場機制，經選決會、中央委員會通過，「自然就退場了」。

黨內人士透露，黃琦翔被提名後，雖然有報名選戰培訓營，但都沒有參加，第二選區幅員遼闊，也都沒有在跑行程，地方幾乎不知有這名參選人，另雖其宣稱有金主，卻沒有人願意背書，種種行為早已引發黨內高層不滿，本來就預計在5月時，依黨內退場機制汰除。

據悉，黃琦翔被爆料後，黨內高層今中午立刻找他到辦公室說明，另針對雲林議員參選人陳乙辰曾涉共同犯恐嚇危害安全罪遭判刑、新北議員參選人張凱鈞涉詐欺、偽造文書，也在觀察名單中。

九合一選舉 民眾黨 蔡壁如 謝立功

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