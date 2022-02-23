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北京冬奧落幕 羽生結弦、小平奈緒有禮表現獲讚揚

中央社 / 東京23日綜合外電報導
日本花滑男選手羽生結弦深獲中國粉絲喜愛。 路透社
日本花滑男選手羽生結弦深獲中國粉絲喜愛。 路透社

北京冬季奧運日前落幕，日本花滑男選手羽生結弦與競速滑冰女選手小平奈緒雖無緣奪牌，但兩人有禮貌的表現深植粉絲心中，也獲得中國媒體的高度讚揚。

日本東京體育網引述中國媒體報導指出，羽生結弦在北京冬奧結束後要返國的時候，以鞠躬方式向當地志工們表達謝意，在當地愈來愈受歡迎。

中國「新浪體育」報導，日本花滑明星非常有禮地向志工鞠躬表達感謝之意，是非常高素質的選手，不能不稱讚。

中國社群網路上也有網友分享說，羽生從下榻處前往機場時，在進入車內後也對車外送行志工行禮致意。

日本競速滑冰女選手小平奈緒。 新華社
日本競速滑冰女選手小平奈緒。 新華社

不僅羽生的有禮行為受到讚賞，另一位日本冬奧代表隊選手小平奈緒，也因為在推特放上一張親筆寫下的中文感謝卡片，同獲中國網友好評。

小平用簡體中文發表「謝謝北京」推文寫道：「親愛的志願者和工作人員們，非常感謝大家的熱情招待，我度過了非常難忘的三周，我不會忘記這段經歷，我將努力學習中文，下次會將中文說得更好，再見！！」

中國網友對此表示，「非常開心，體育無國界」、「妳的中文非常好，回到日本後請好好休養」、「請再到中國來」。

小平上次在平昌冬奧500公尺項目擊敗競爭對手、韓國好友李相花奪金後，面對李相花以銀牌作收無緣三連霸淚灑賽場，小平第一個張開雙臂擁抱李相花，兩人隨後一起高舉各自國旗繞場，溫暖舉動受到粉絲們高度讚揚。

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