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冬奧／日本競速滑冰女王向義工致意 手寫中文感謝函
北京冬奧曲終人散，主角與無名英雄各散東西。
順利舉行，圓滿結束，運動員與工作人員，缺一不可。日本競速滑冰老將小平奈緒特地找中國朋友幫忙，感謝義工與工作人員，再度展現友誼大使本色。
小平在平昌奧運奪得速度滑冰500米項目金牌，今屆已屬老將，衛冕失敗，在500米及1000米賽事未能獲得獎牌。
年屆35歲，或許是運動員生涯最後一屆奧運。小平在前天（20日）奧運閉幕日，上載一張在競速滑冰館拍攝的相片，附上一張中文手寫的明信片：
親愛的志願者和工作人員們： 非常感謝大家的熱情招待， 我，度過了非常難忘的三周， 我，不會忘記這段經歷， 我，將努力學習中文， 下次會將中文說得更好， 再見！！
日本 小平奈緒（Nao KODAIRA）
小平在社交媒體上傳相片，貼文稱多得一位中國人朋友幫助，可以向各位義工和工作人員表達謝意，感激他們支持，得以完成賽事，「要向下一次進發」。她更在hashtag加上簡體字「謝謝北京」字眼。不少中國網友留言讚好，又稱小平的字很好看。
小平奈緒為可算是競速滑冰王后，曾經連續勝出23場世界盃分站賽事的500米競速滑冰項目。多年來四出征戰，更是語言高手，精通荷蘭語，亦懂韓語。她與韓國退役競速滑冰女王李相花情同姊妹，二人更成為日、韓的友好象徵。
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文章授權轉載自《香港01》
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