北京冬奧NBC收視歷年最差 較上屆幾乎砍半

北京冬奧20日閉幕，美國的電視轉播單位今天公布收視成績，本屆冬奧不只創下30多年來收視率最差的一屆奧運，與2018年平昌冬奧相比，平均觀眾人數少了42%。

國家廣播公司（NBC）從1988年成為奧林匹克運動會在美國的轉播頻道以來，本屆北京冬奧寫下歷年來最慘澹的收視率。平昌冬奧的收視率原本已是歷屆最差，未料北京冬奧更慘。

根據NBC今天公布的收視數字，過去2週半的冬奧期間

，透過廣播、電視與串流平台播出的冬奧賽事，在黃金時段平均吸引1140萬名觀眾。比起上一屆平昌冬奧的收視狂掉42%。

NBC在2014年砸下重金，購得2032年之前每屆奧運在美國的獨家轉播權，平均每屆付出13億美元的權利金。媒體評估，北京冬奧轉播無法為電視台賺錢；至於是否賠錢轉播？NBC不予回應。

NBC運動頻道總裁比瓦卡（Pete Bevacqua）向華爾街日報表示：「這可能是史上最艱困的一屆奧運。」因為收視率太差，電視台為了補償廣告商，額外贈送廣告時間。

北京冬奧收視率最佳的時段是2月13日，平均有2120萬觀眾收看。這個時段受到另一個熱門賽事的拉抬，接在職業美式足球超級盃之後。超級盃吸引了1.12億觀眾

。

因為疫情的關係，轉播團隊約1600人留在美國總部，只派600人到北京。臨場感大打折扣。NBC轉播以往奧運賽事，留在美國與前進當地團隊人數比例大約與上述相反。

比瓦卡分析，疫情未解是收視低落的原因。北京採取高度嚴格的防疫措施，例如看台上只有少數觀眾，運動員都戴著口罩，運動員的親友家人無法進場等因素，降低比賽可看度。

這名電視台高層指出，現場沒有觀眾，對收視率有重大影響。以職業美式足球的例行賽來看，2021年疫苗普及而開放觀眾之後，球賽的收視率勝過2020年看台上空蕩蕩的比賽。

除了觀眾因素，美國政府外交抵制，社運團體發起拒看，影響北京冬奧在美國人心中觀感。媒體在報導北京冬奧的時候，背景多會提及中國人權紀錄以及無論川普或拜登政府都批評的種族滅絕政策。

政治爭議之外，在美國，無論冬季或夏季奧運的收視率都同樣面臨下滑趨勢。去年東京奧運，NBC在黃金時段的平均觀眾人數為1550萬，這是1988年以來的新低。