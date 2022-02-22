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冬奧／中華代表團搭機返台 遵守防疫規範未受訪

中央社 / 桃園機場22日電
中華代表團出席閉幕式。 中華奧會提供
中華代表團出席閉幕式。 中華奧會提供

2022年北京冬季奧運台灣代表團一行8人今天下午搭機返台，成員入境後透過環宇商務中心服務，完成健康宣告及深喉唾液採檢再返回商務中心等待通關，成員遵守防疫規定未受訪。

北京冬季奧運共有4名台灣選手參賽，包括競速滑冰選手黃郁婷、雪橇女將林欣蓉、高山滑雪好手何秉睿與女將李玟儀。由於林欣蓉比賽結束後已返台，而黃郁婷已搭機赴美備戰其他賽事，因此台灣代表團僅剩何秉睿與李玟儀及團本部隊職員共8人，搭乘日航JL-809班機在下午2時5分飛抵桃園國際機場。

由於日本航線未在長短程落地採檢班機之列，且代表團使用環宇商務中心服務，因此團員們下機後，先由服務人員引導前往進行健康宣告，隨後帶往發燒篩檢站旁的房間進行深喉唾液採檢，再回到環宇商務中心休息，等待提取行李通關前往防疫旅館。

台灣共有4名選手參賽北京冬季奧運，其中首度叩關冬奧殿堂的林欣蓉，在女子單人雪橇賽事名列第31名；李玟儀以名列第50結束冬奧初體驗，締造台灣女將在冬奧高山滑雪項目歷史新頁；何秉睿在男子曲道賽因重摔未能完賽；黃郁婷在競速滑冰女子500公尺、1000公尺、1500公尺各以第26、第24、第26作收。

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