冬奧／谷愛凌寫四項新紀錄 IG發文回顧連杜蘭特也按讚

聯合新聞網 / 綜合報導
中美混血谷愛凌在IG細數自己在冬奧創下的4項歷史紀錄，連NBA巨星杜蘭特都按讚。 新華社
中美混血谷愛凌在IG細數自己在冬奧創下的4項歷史紀錄，連NBA巨星杜蘭特都按讚。 新華社

18歲中美混血谷愛凌在本屆冬奧奪下2金1銀的好成績，日前她在IG寫下感謝文，也特別將自己所創下的4項歷史紀錄下來，連NBA巨星杜蘭特(Kevin Durant)都按讚。

谷愛凌在生涯首次冬奧之旅畫下完美的句點，結束後她在IG發文，表示自己在奧運度過了人生最棒的兩週，並細數自己創下的紀錄，包括史上最年輕的自由式滑雪奧運金牌、第一位在奧運拿下3面獎牌的運動員、第一位贏得世界盃、世錦賽、奧運的女子自由式滑雪選手、中國史上第一位自由式滑雪奧運金牌。

谷愛凌最後感謝許多給她力量的人，「感謝我的媽媽、教練、贊助商對我的支持，也感謝所有在奧運期間比賽的女孩們，總是帶著微笑突破自我，你們的努力每天也激勵著我，非常幸運能是這個團體的一份子，最後，謝謝你滑雪。」

谷愛凌這篇貼文吸引了20多萬人按讚，其中包括籃網一哥杜蘭特，事實上杜蘭特早就有追蹤谷愛凌的帳號，再度證明谷愛凌在全球的高人氣。

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