冬奧／禁藥風波後首發聲 瓦莉娃：會繼續為你們滑冰

捲入禁藥風波的俄羅斯花滑天才美少女瓦莉娃（Kamila Valieva），在冬奧長曲決賽項目因不停失誤跌倒，最終以第4名坐收無緣獎牌，冬奧結束返國後，瓦莉娃首度於社群媒體發聲。

現年15歲的花滑小天后瓦莉娃，在冬奧前被驗出禁藥反應，雖然事後仍被允許可參加個人賽，但國際奧會也強調，如果瓦莉娃奪牌就不會有獻花、頒獎儀式，不過瓦莉娃因在長曲項目中頻頻失誤，最後也只奪下第4名，賽後也自嘲說「至少可以舉行頒獎典禮了」。

瓦莉娃最後沒參加花滑表演賽，而是選擇直接返回俄羅斯，稍早他在個人IG用俄文與英文寫道，「我想要感謝所有陪我度過難關的人:那些在我身邊、沒有讓我失去信心，那些傳訊息鼓勵我、體諒我、為我祈禱並相信我的人。」

「感謝我的粉絲、家人、朋友、教練、整個團隊、國家，還有世界各地支持我的人。謝謝你們所有人，我會永遠抱持感恩的心、銘記在心，並繼續為你們滑冰。」文末瓦莉娃還用俄英日中四國語言hashtag「謝謝你」。