冬奧／英國砸大錢差點摃龜 只帶兩面冰壺獎牌返國

北京冬季奧運落幕，各國代表團陸續搭機離開，英國在本屆賽事直到最後兩天，才靠冰壺奪下兩面獎牌，比2018年平昌冬奧少了3面，尤其只靠冰壺開張，在國內引發不少議論。

英國媒體BBC指出，為了這次北京冬奧，英國投入超過2200萬英鎊（約合台幣8億3361萬元）的資金，其中953萬英鎊花在滑冰、滑板，642萬英鎊花在雪車，結果這些項目都未奪牌。

冬奧賽事前15天，英國無法拿到任何獎牌，直到前天才靠男子冰壺奪下銀牌，讓國內民眾掃除代表團空手而歸的陰霾，昨天女子冰壺又在金牌戰扳倒日本，總算在閉幕典禮前幾小時突破金牌數掛零的困境，全團鬆了一口氣。

英國在前兩屆冬運分別獲得1金1銀3銅、1金4銅，今年原本評估可拿3到7面獎牌，沒想到只靠冰壺破蛋，其餘項目全軍覆沒。

英國體育署執行長孟岱（Sally Munday）強調，面對讓國人失望的結果，必須重整旗鼓，在4年後冬奧重新振作、拚出好成績，也要適當審查比賽項目，增加奪牌機會。