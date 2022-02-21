快訊

獨／節目上個月首播 「大導演小食光」主持人陳偉驚傳驟逝

冬奧／英國砸大錢差點摃龜 只帶兩面冰壺獎牌返國

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
英國女將奪下冰壼金牌。 歐新社
英國女將奪下冰壼金牌。 歐新社

北京冬季奧運落幕，各國代表團陸續搭機離開，英國在本屆賽事直到最後兩天，才靠冰壺奪下兩面獎牌，比2018年平昌冬奧少了3面，尤其只靠冰壺開張，在國內引發不少議論。

英國媒體BBC指出，為了這次北京冬奧，英國投入超過2200萬英鎊（約合台幣8億3361萬元）的資金，其中953萬英鎊花在滑冰、滑板，642萬英鎊花在雪車，結果這些項目都未奪牌。

冬奧賽事前15天，英國無法拿到任何獎牌，直到前天才靠男子冰壺奪下銀牌，讓國內民眾掃除代表團空手而歸的陰霾，昨天女子冰壺又在金牌戰扳倒日本，總算在閉幕典禮前幾小時突破金牌數掛零的困境，全團鬆了一口氣。

英國在前兩屆冬運分別獲得1金1銀3銅、1金4銅，今年原本評估可拿3到7面獎牌，沒想到只靠冰壺破蛋，其餘項目全軍覆沒。

英國體育署執行長孟岱（Sally Munday）強調，面對讓國人失望的結果，必須重整旗鼓，在4年後冬奧重新振作、拚出好成績，也要適當審查比賽項目，增加奪牌機會。

冬奧 北京冬奧

延伸閱讀

冬奧／日韓感人冰上友情！小平奈緒坦言就是為李相花拚戰

冬奧／代表台灣或中國？ 黃郁婷：為中華台北出賽

冬奧／「謝謝你們 中國朋友」巴赫讚：北京冬奧無與倫比

1北京2世界 「泡泡」冬奧落幕 一起邁向未來？

相關新聞

冬奧／IG遭中國網友大便圖案洗版 韓選手：被罵代表我做得好

本屆冬奧在昨日正式閉幕，但因比賽引發的各種爭議，導致中韓兩國網友互槓。南韓競速滑冰好手黃大憲受訪時提到，自己的IG遭中國小粉紅出征，「留下超過400萬則大便留言」，不過他轉念一想，「被中國人罵就代表我

冬奧／8次「公主抱」羽生結弦 柳鑫宇爆料：他肌肉質量高

北京冬奧昨圓滿落幕，而在會後中國選手柳鑫宇又再度「公主抱」日本花滑王子羽生結弦，這已是兩人第8次「合體」，粉絲也迫不及待第9次的到來。 和羽生結弦一樣都是27歲的柳鑫宇身高有190公分，相比之下17

冬奧／英國砸大錢差點摃龜 只帶兩面冰壺獎牌返國

北京冬季奧運落幕，各國代表團陸續搭機離開，英國在本屆賽事直到最後兩天，才靠冰壺奪下兩面獎牌，比2018年平昌冬奧少了3面...

冬奧／日韓感人冰上友情！小平奈緒坦言就是為李相花拚戰

韓日「冰上女皇」李相花和小平奈緒在世界競速滑冰女子短距離項目交鋒10多年，不過兩人既是對手也是好友，先前李相花在轉播冬奧時看到日本好友小平奈緒無緣連霸還熱淚盈眶，近日她在社群媒體上放上兩人合照，流露出

冬奧／代表台灣或中國？ 黃郁婷：為中華台北出賽

台灣競速滑冰女將黃郁婷這次出征北京冬季奧運，言行引發爭議。她近日接受德國之聲訪問時，被問到「是為中國還是為台灣比賽」時，...

冬奧／17天賽事劃下句點 獎牌牌榜挪威16金蟬聯第一

在新冠病毒環伺下，2022年北京冬季奧運20日舉行閉幕式，17天賽事畫下句點；閉幕典禮在中國名導張藝謀統籌下，延續簡約風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。