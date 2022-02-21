冬奧／日韓感人冰上友情！小平奈緒坦言就是為李相花拚戰

韓日「冰上女皇」李相花和小平奈緒在世界競速滑冰女子短距離項目交鋒10多年，不過兩人既是對手也是好友，先前李相花在轉播冬奧時看到日本好友小平奈緒無緣連霸還熱淚盈眶，近日她在社群媒體上放上兩人合照，流露出深厚情誼。

現年33歲的李相花及36歲的小平奈緒為舊識，2018年平昌冬奧，李相花尋求在500公尺項目三連霸，最後不敵小平奈緒以銀牌坐收，不過小平奈緒披著日本國旗抱著流淚的李相花一幕獲得兩國粉絲大讚，還被譽為是該屆冬奧的最佳場面之一。

李相花因傷勢纏身2019年毅然決然結束選手生涯，不過小平奈緒仍繼續征戰，可惜在本屆冬奧表現不如預期，賽後接受媒體聯訪時，小平奈緒也是先抬頭找轉播席的好友，並喊著：「相花過得好嗎？我很想妳。」接著才表示：「今天表現不好，會繼續加油的。」

小平奈緒透露，自己還會堅持要參加冬奧的最大動力就是李相花，「原本以為不會再參加北京冬奧，但幸虧相花的助威，我才看到了希望。我總覺得只有在相花和粉絲面前才能滑好冰，所以選擇參賽。」

李相花在自己的社群媒體上傳了兩人的合照，寫下「時隔4年的再次見面，想死你了！永遠的競爭對手、同行，以及讓我走到平昌冬奧會的原動力和支柱—永遠是我的朋友以及奧運冠軍。」小平奈緒也用韓語留言回應，「終於見面了，非常高興。」

小平奈緒後來也用自己的社群媒體感謝李相花，「因為經歷過類似的困難，我們都能夠理解彼此的情緒。之後等到可以旅遊的時候，我們計畫要去迪士尼，一起愉快地共度時光」