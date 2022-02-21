快訊

桃園人倫悲劇！兒不堪長期照顧壓力 悶死身障母

台中港引水人接引貨輪不慎落海 送醫急救不治

冬奧／代表台灣或中國？ 黃郁婷：為中華台北出賽

中央社 / 台北21日電
黃郁婷。 新華社
黃郁婷。 新華社

台灣競速滑冰女將黃郁婷這次出征北京冬季奧運，言行引發爭議。她近日接受德國之聲訪問時，被問到「是為中國還是為台灣比賽」時，她表達，「我是為中華台北出賽」。

33歲的黃郁婷第2次征戰冬季奧運，卻在這次北京冬季奧運前，先是在社群網站分享身穿中國隊服的練習影片，後續又因「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等爭議言論，引發軒然大波。

行政院長蘇貞昌認為黃郁婷行為極為不當，已要求教育部、體育署針對黃郁婷不當言行調查，並做出適當處分。教育部長潘文忠今天亦表示，黃郁婷在冬奧一再出現不當言行，傷害國人感情，2週內將討論並做出決議處分。

黃郁婷此次擔任北京冬奧開幕式台灣代表團掌旗官，她接受德國之聲訪問時透露，她視為榮耀，「走進去的那一刻，我幾乎快哭了，不敢相信自己又來了，即使沒有獲得獎牌，這也是在生涯中很酷的經歷」。

報導指出，黃郁婷在參加完2018年平昌冬奧後，曾萌生退休的念頭，後來父親說服她，延續選手生涯。

不過，當被詢問到是代表台灣或中國參加比賽時，報導形容黃郁婷毫不猶豫地回答，「我是為中華台北出賽，這是肯定的......，我沒有想那麼多，我只是試著做我應該做的事情，努力訓練、參加比賽」。

黃郁婷在北京冬奧競速滑冰女子500公尺、1000公尺、1500公尺各以第26、第24、第26作收，而她對此次冬奧的成績並不是太滿意。

冬奧 北京冬奧

延伸閱讀

黃郁婷爭議延燒 藍委籲納國手損及國家形象規範

影／稱黃郁婷傷害人民情感 潘文忠：言行要符合國人期待

懲處黃郁婷大砲打小鳥？潘文忠：不當言行一而再再而三

影／府院懲處黃郁婷？趙少康籲蘇蔡：住手了！

相關新聞

冬奧／IG遭中國網友大便圖案洗版 韓選手：被罵代表我做得好

本屆冬奧在昨日正式閉幕，但因比賽引發的各種爭議，導致中韓兩國網友互槓。南韓競速滑冰好手黃大憲受訪時提到，自己的IG遭中國小粉紅出征，「留下超過400萬則大便留言」，不過他轉念一想，「被中國人罵就代表我

冬奧／8次「公主抱」羽生結弦 柳鑫宇爆料：他肌肉質量高

北京冬奧昨圓滿落幕，而在會後中國選手柳鑫宇又再度「公主抱」日本花滑王子羽生結弦，這已是兩人第8次「合體」，粉絲也迫不及待第9次的到來。 和羽生結弦一樣都是27歲的柳鑫宇身高有190公分，相比之下17

冬奧／日韓感人冰上友情！小平奈緒坦言就是為李相花拚戰

韓日「冰上女皇」李相花和小平奈緒在世界競速滑冰女子短距離項目交鋒10多年，不過兩人既是對手也是好友，先前李相花在轉播冬奧時看到日本好友小平奈緒無緣連霸還熱淚盈眶，近日她在社群媒體上放上兩人合照，流露出

冬奧／代表台灣或中國？ 黃郁婷：為中華台北出賽

台灣競速滑冰女將黃郁婷這次出征北京冬季奧運，言行引發爭議。她近日接受德國之聲訪問時，被問到「是為中國還是為台灣比賽」時，...

冬奧／17天賽事劃下句點 獎牌牌榜挪威16金蟬聯第一

在新冠病毒環伺下，2022年北京冬季奧運20日舉行閉幕式，17天賽事畫下句點；閉幕典禮在中國名導張藝謀統籌下，延續簡約風...

冬奧／「謝謝你們 中國朋友」巴赫讚：北京冬奧無與倫比

2022北京冬奧昨晚閉幕，國際奧委會主席巴赫在閉幕式致辭時，四次使用中文對中國各方面的支持表示感謝，並祝賀中國成為冰雪運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。