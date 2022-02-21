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冬奧／IG遭中國網友大便圖案洗版 韓選手：被罵代表我做得好

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓競速滑冰好手黃大憲受訪時表示自己的IG遭中國小粉紅出征。 新華社
南韓競速滑冰好手黃大憲受訪時表示自己的IG遭中國小粉紅出征。 新華社

本屆冬奧在昨日正式閉幕，但因比賽引發的各種爭議，導致中韓兩國網友互槓。南韓競速滑冰好手黃大憲受訪時提到，自己的IG遭中國小粉紅出征，「留下超過400萬則大便留言」，不過他轉念一想，「被中國人罵就代表我做得很好」。

黃大憲在本屆競速滑冰1000公尺項目準決賽拿下第1名，卻被判失格錯失金牌，最後則由中國奪金，令南韓民眾惋惜；但黃大憲隨後在1500公尺項目中雪恥奪冠，反倒是中國選手被判失格，引發中國網友不滿，開始在黃大憲的IG洗版，灌進許多中文負評和大便圖案，讓他不堪其擾。

黃大憲賽後受訪時表示，他很想好好回應支持他的粉絲，無奈留言都被中文灌爆，「奧運之前我的粉絲數五六千，我非常想讀大家發來的訊息，但是中國網友發來了太多不知道是惡評還是應援的留言，讓我無法去讀韓國粉絲的留言，因為去看的話都是中文。」

對此黃大憲選擇以樂觀的態度面對，「其實我從高中開始就收到了很多大便，所以問我對此怎麼看待的話，我認為大便越多代表我做得越好，讓其他國家無法超越韓國，之前的帳號有400萬個大便，我會覺得是400萬人在為我加油。」

黃大憲在男子1000公尺遭判失格後，收到韓團BTS隊長RM的應援，讓他留言區湧入不少紫色愛心，輪番交替幫他「淨化版面」，但RM也因此慘遭小粉紅出征，黃大憲感到相當抱歉，「那時多虧了RM的應援，我才能鼓起勇氣，很抱歉因為我的關係讓他被惡評折磨。」

此外，他也感謝女團BLACKPINK成員Jennie、韓國「國民主持人」劉在錫這段期間發來加油打氣的訊息，認為多虧有很多國人跟他一起憤怒、一起受傷，「我因此獲得了好的成果。」

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