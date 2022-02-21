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冬奧／8次「公主抱」羽生結弦 柳鑫宇爆料：他肌肉質量高

聯合新聞網 / 綜合報導
中國選手柳鑫宇「公主抱」日本花滑王子羽生結弦，已成兩人見面的「傳統」。 中新社
中國選手柳鑫宇「公主抱」日本花滑王子羽生結弦，已成兩人見面的「傳統」。 中新社

北京冬奧昨圓滿落幕，而在會後中國選手柳鑫宇又再度「公主抱」日本花滑王子羽生結弦，這已是兩人第8次「合體」，粉絲也迫不及待第9次的到來。

和羽生結弦一樣都是27歲的柳鑫宇身高有190公分，相比之下172公分的羽生結弦在他身旁顯得非常嬌小。從2016年NHK盃賽事後，柳鑫宇和搭檔王詩玥一起去找羽生結弦，當時柳鑫宇和羽生結弦跳起一段冰舞，並留下第一張「公主抱」合照，就此開啟這項「傳統」，只要兩人見面，就會以這樣的姿勢合影。

柳鑫宇昨在個人社群媒體分享了本屆冬奧和老友相逢的「公主抱6.0版本」，寫下「彩蛋來咯～ 很開心再見到我的老朋友！雖然這次沒有拿到金墩墩，但現在咱也有限量款的新春墩啦！！羽生說：finally got my bing dwen dwen。」

柳鑫宇也透露抱起羽生結弦的感覺：「比想像中要沉，雖然他看起來身材挺纖瘦，但實際上肌肉質量很高」，他還爆料曾在換裝時看到羽生結弦的身材相當結實。

而公主抱7.0、8.0很快的接連而來，兩人在冬奧表演賽的彩排和正式演出，又抱了兩次，粉絲在大飽眼福之餘，也開始期待究竟9.0何時會降臨。

冬奧 北京冬奧 羽生結弦

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