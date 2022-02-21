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冬奧／越野賽太冷選手「下體凍傷」 忍痛完賽使出絕招自救

聯合新聞網 / 綜合報導
今年冬奧越野滑雪男子50公里競賽當天氣溫僅約攝氏零下16度，風速強勁，大會將比賽延後1小時，50公里賽程縮短為30公里。 歐新社
今年冬奧越野滑雪男子50公里競賽當天氣溫僅約攝氏零下16度，風速強勁，大會將比賽延後1小時，50公里賽程縮短為30公里。 歐新社

芬蘭24歲越野滑雪運動員林霍爾姆（Remi Lindholm）19日參加北京冬奧越野滑雪男子50公里競賽時，酷寒天候下他的陰莖慘遭凍傷。他在賽後受訪時表示：「當我越過終點線時，猜猜我身上哪裡凍傷了...那種痛苦真是難以忍受。」

林霍爾姆在冰冷狂風中耗時不到1小時16分鐘抵達終點，在60位參賽者中取得第28名。他提到自己賽後立即採取急救措施拯救他凍壞的陰莖：「我在上面塞了一個熱敷墊，敷了15分鐘。有幫助。」

芬蘭越野滑雪運動員林霍爾姆（Remi Lindholm）忍受酷寒天氣，完成北京冬奧越野滑雪賽事。 歐新社
芬蘭越野滑雪運動員林霍爾姆（Remi Lindholm）忍受酷寒天氣，完成北京冬奧越野滑雪賽事。 歐新社

這是他繼去年在芬蘭Ruka參賽、陰莖凍傷後，第2次在賽程中凍傷陰莖。

今年冬奧越野滑雪男子50公里競賽當天氣溫僅約攝氏零下16度，風速強勁，大會為了保護穿著單薄的參賽者，將比賽延後1小時，還將50公里賽程縮短為30公里。

林霍爾姆指出，此次他忍著疼痛完成賽事，堪稱「最糟糕的比賽。」

滑雪賽太冷選手生殖器急凍。圖／取自twitter
滑雪賽太冷選手生殖器急凍。圖／取自twitter

冬奧 北京冬奧 陰莖

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