奪牌捧上天、不奪牌豬狗不如 政府何苦為難黃郁婷？

以往在國中能力分班時期，「升學班」成績落後的學生，通常都是挨罰挨罵居多，反而「放牛班」學生成績不好就算了，反正大家都認為沒救了，倒是若在「放牛班」名列前茅，那還會受到鼓勵與表揚。或許，冬奧國手黃郁婷的處境正是如此，如今，她努力成為奧運國手的成果，卻因最終北京奧運成績表現不理想，而成了政府檢討的對象，甚至閣揆都出面說話了「要調查」，去為難一個想要拚戰為國爭光的選手，這對隻身作戰的她，究竟是犯了什麼大罪過啊。

或許各位認為所言有誤，今天不少人檢討她的地方，不是因為她的成績表現不佳，而是她在北京冬奧賽前練習居然穿起了「中國」隊服在社群媒體展示，接著又在比賽說了，在北京「像是在主場比賽」的發言，甚至最後她在臉書、微博發文是向中國人討拍，是因為這些原因，所以才要調查她的行為，甚至要給予處分。

不過，試問一下，如果今天黃郁婷在冬奧競速滑冰項目，能夠成為冬奧史上第一位在熱帶、亞熱帶國家奪牌的選手，那麼她會受到什麼樣的待遇？首先她一定是全世界注目的焦點，對台灣將是最好的宣傳，真能如此，她所做過的事、所說過的話，是否都會被遺忘而灰飛煙滅呢？或許還是會挑她穿過中國隊服的毛病，但相信大多數的台灣人一定會以黃郁婷為榮。

提到黃郁婷所做的事，首先穿中國隊服事件，許多人對她有所不諒解，試想，若黃郁婷今天賽前是穿著美國隊服在練習，請問大家反應會如何？結果不用多說。太多假設性的問題，會認為是幫黃郁婷說話。事實上，以亞熱帶台灣訓練環境，沒有更多選手相互激勵下，她到大陸環境的訓練，其實是最好提升成績的方式，因此會有當地好友並不意外，確實，她前往美國、歐洲訓練也行，問題是政府要給她多少經費？她非重點奪牌選手，當然資源少得可憐。

再則，她接受媒體專訪時，說明「像在主場作戰」的話，是對岸採訪時，用引導式問法，「是否像在主場作戰一樣？」她基於現場觀眾對她的樣板熱情，因此就樣板回答「是」。結果被台灣媒體大作文章，這點連她都說，對自己講話也很頭大。

反應出來，黃郁婷確實在對政治敏感的反應很差，然而以一個一直在訓練的選手而言，她還要細心考慮這些事，的確是為難她了，然而這些事，本來就是在她訓練之外，要說的話，甚至平常政府都沒有特別照顧她，去教育她，因此才不經心而做了一些現階段執政政府「不對味」的事，說了「不重聽」話。然而身為當事人對於網路留言，自然有些情緒化的反擊，多數人也會如此。

以一個能在奧運奪牌的戴資穎而言，她在網路留言政府不給她搭商務艙前往東京，因此丟了一名體育署長辭官，還向全民道歉。沒有奪牌的黃郁婷，她的留言待遇，反而被政府修理。

要成為一名進軍奧運選手，是一件相當不容易的事，雖黃郁婷三項比賽大約都30餘名選手中，成績都排名在20名以外，但對全世界多少競速滑冰選手而言，可能連奧運的殿堂都沾不上邊。她等於是「升學班」的後段班學生，如今她所受的責難，卻比那些選手來得大，甚至如果說她如果不努力去成為奧運國手，也不必受這些責難了。

這位2010年廣州亞運滑輪溜冰的金牌選手，若繼續在滑輪發展，在這個非奧運項目中，她依然是世界數一數二，但為了奧運改換冰刀，那是對她的考驗，更是對台灣冬季運動的考驗，她成功做到進軍奧運，其實是一大努力成果，這是不容忽視的。只是選手言行的問題，在她埋頭訓練不管外界之事時，這些是否更該努力去做的事，讓她感受到台灣政府是真的對她照顧。

政府要處分她，當然不可能把她關進大牢，無非就是減少她的訓練經費，最後就是讓她放棄繼續去為國爭光的努力，這豈非很矛盾，恐怕再過個數十年才會有下一位進軍奧運競速滑冰的台灣選手。如果能在她做這些政府眼中所謂「不當行為」時，應給予適時私下教育，解決她的難處，而非威嚇給全國人民看，相信這樣處理是否更妥善。