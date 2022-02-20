冬奧／谷愛凌、瓦莉娃、羽生結弦 焦點話題人物一次看

2022北京冬季奧運會今天落幕，挪威以16金8銀13銅稱霸獎牌榜，德國12金10銀5銅居次，排行第3的則為地主中國9金4銀2銅，創隊史最佳成績。

若以總獎牌數來看，挪威大豐收拿下37面居冠、俄羅斯奧會代表隊32面居次，德國27面名列第3，中國則以15面排在第11。

以下為本屆北京冬奧焦點話題人物：

●滑雪明星谷愛凌為中國摘2金1銀 國籍引議論

現年18歲、出生美國加州的谷愛凌（Eileen Gu）2019年決定在本屆冬奧披中國隊戰袍，她拿下女子大跳台金牌、自由式滑雪女子半管金牌和女子斜坡滑雪銀牌，是北京冬奧首位在3項自由式滑雪項目裡都拿到獎牌的選手。

谷愛凌不僅因出色表現成為北京冬奧最響叮噹的人物之一，她的國籍爭議同樣備受議論。外界質疑，谷愛凌並未有效放棄美國國籍就以中國國籍參賽，既不符中國法律，也有違奧運規定。

此外，國際奧會及北京冬奧組委會官網對谷愛凌的英文介紹，也在她的國籍問題引發爭議後出現刪改，其中與「雙重國籍」有關的敘述均遭刪除，也啟人疑竇。

瓦莉娃（右）。歐新社

●俄花滑天才少女瓦莉娃 出色表現因禁藥蒙陰影

15歲花式滑冰滑小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）7日出戰北京冬奧花滑團體賽時，成為首位在奧運完成四周跳的女子選手，寫下花滑歷史新頁，她的優異表現也讓俄羅斯奧會代表隊以74總分拿下團體賽金牌。

然而，她8日接到去年的藥物檢測報告，驗出「曲美他嗪」（trimetazidine，一種心絞痛藥物）陽性反應，當天原定舉行的頒獎典禮立即喊卡。

俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）8日接獲藥檢陽性通知，曾對瓦莉娃做出暫時禁賽懲處，但在她9日一上訴即解除禁令。

體育仲裁法庭14日宣布，瓦莉娃可以續留北京冬奧參加個人賽事。瓦莉娃15日在個人短曲項目賽事表現亮眼，技壓各國好手，以82.16分搶得第一，但17日長曲項目表現不如預期，短曲加長曲總分拿到第4名，無緣獎牌。

由於瓦莉娃仍有檢體未分析，禁藥風波一時難有定論，國際奧會指出，要等相關程序都執行完畢，才能判定瓦莉娃是否違反世界反禁藥法，並祭出懲處。

瓦莉娃在北京冬奧被捲入禁藥爭議，她身邊的教練團隊也面臨嚴格檢視，尤其是訓練出多名金牌選手的「冰雪女王」圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）。

羽生結弦本屆冬奧挑戰三連霸失利。 新華社

●羽生結弦3連霸失利 一生懸命挑戰4周半跳

日本男子花滑名將羽生結弦在北京冬奧挑戰3連霸，但他8日征戰男子短曲項目出師不利，開頭的後內4周跳（4S）失誤，當時排名暫居第8。

這位「冰上王子」10日在長曲項目一開頭就連續挑戰4周半跳（4A）與後內4周跳，卻接連2次跌倒；之後表現回復平穩，雖以優異的藝術表現急起直追，在長曲項目拿到188.06分，但最後總分283.21分排第4，無緣獎牌。

日媒Daily Sports報導，羽生去年12月在日本錦標賽也曾挑戰4周半跳，但當時被降階判定為3周半跳；他在北京冬奧的計分表上則顯示，「4周半跳旋轉角度不足」，是國際滑冰總會（ISU）首次在國際大賽上判定的4周半跳。

羽生接受日本放送協會（NHK）訪問時表示，他這次明顯跳出比之前表現得更好的4周半跳，雖然覺得還差了一點，但他已付出了全部，「一生懸命」拚命努力，這是他最空前努力的一次。

羽生雖挑戰3連霸失利，但成為史上跳出4周半跳的第一人，他14日召開記者會透露，受傷的右腳踝連走路都會痛，長曲比賽當天實在疼痛難忍，使用超量止痛藥才上場。

至於為何堅持在長曲項目挑戰沒有人跳過的4周半跳，羽生則是笑說，「我的心中有一個9歲的我，那傢伙一直說要跳」。

●荷蘭滑冰女王破紀錄 奧運史上首位金牌5連霸選手

荷蘭競速滑冰選手烏斯特（Ireen Wust）7日在北京冬奧成功衛冕1500公尺冠軍，她同時寫下新猷，成為史上第一個在5屆奧運個人項目中奪得金牌的運動員。

現年35歲的烏斯特以1分53秒28的成績打破奧運紀錄，擊敗日本選手高木美帆，而荷蘭的德榮（Antoinette de Jong）以1分54秒82摘銅。

烏斯特在2006年義大利杜林（Turin）冬奧獲得她的第一枚金牌，此後每屆冬奧都有奪金。

這是烏斯特的第12枚奧運競速滑冰獎牌，她總共獲頒6枚金牌。

平野步夢(左)擁抱懷特。 美聯社

●世代交替 平野步夢贏偶像懷特奪雪板金牌

23歲的日本雪板選手平野步夢11日在男子半管賽，一連串反重力技巧驚豔全場，擊敗美國傳奇名將懷特（Shaun White）摘金，這也是日本選手首度在冬奧雪板競賽項目獲得金牌。

日本放送協會（NHK）報導，平野決賽第1輪僅排名第9，但第2輪成功做出空中斜軸轉體3周1440度（triple cork 1440）的最高難度動作，使他獲得高分91.75分，排名一口氣上升到第2；加上第3輪的一連串優異技巧獲96.00分，最後逆轉奪金。

平野從小憧憬擊敗懷特，過去2屆冬奧都輸給懷特拿銀牌，這次平野終於奪金，賽後懷特擁抱他予以祝福。

35歲的懷特預定在北京冬季奧運會後退役，他在男子半管賽拿下第4名，無緣頒獎台。路透社報導，懷特一再告訴記者，他一路走來，心中非常感恩，「我今天並不難過，我職業生涯留下的事蹟才是重點」。

他還說，「看到新生代崛起，真是太棒了」，並稱讚平野步夢等好手的技巧持續拉高這項運動的水準。

美國在冬奧競速滑冰賽上摘金的第一位非裔女選手傑克森。美聯社

●隊友讓出代表權 傑克森成速滑奪牌首名非裔女將

美國選手傑克森（Erin Jackson）靠著隊友讓出代表權，才得以參加這次北京冬奥，她在競速滑冰女子500公尺的比賽，以37秒04奪下金牌，成為首名贏得競速滑冰獎牌的非裔女性。

傑克森的這面金牌是美國1994年以來在此賽的首面金牌。傑克森賽後表示：「這幾年我歷經煎熬，今年初也過得十分艱辛，現在能有這樣的結果，我非常開心。」

蘇翊鳴。 新華社

●蘇翊鳴奪雪板大跳台金牌 中國史上第一人

中國17歲雪板小將蘇翊鳴15日躍身為北京冬季奧運地主國新英雄，他在男子大跳台項目摘金，為中國贏得史上首面奧運雪板金牌。

此外，法新社報導，蘇翊鳴早前在坡面障礙技巧項目屈居銀牌，許多專家表示他應該獲得金牌，引發爭議。

不過，這位中國小將出戰大跳台項目時，將所有爭議拋在腦後。他表示，能在家鄉出賽以及對雪板運動懷抱熱情，使得他持續積極努力。

「我想盡我所能表現，但最重要的是熱愛。…這裡每位選手來自四面八方，而我們都在做同一件事：熱愛雪板。」

美籍韓裔選手金善在冬奧奪金。歐新社

●美籍韓裔金善雪板連兩屆摘金 高分衛冕成功

年僅21歲的美籍韓裔雪板好手金善（Chloe Kim）10日不負眾望，在北京冬奧蟬聯女子半管冠軍寶座。

金善在第一回合就以1080度技巧繳出94.00分高分，讓她獲得幾乎難以超越的領先優勢，第二回合挑戰1260度失敗，第三回合挑戰仍以失敗告終，但她的成績依然領先群倫，最終順利摘金。

2018年，當時年僅17歲的金善在平昌冬奧勇奪女子半管金牌，寫下冬奧雪板最年輕女運動員金牌得主紀錄。

●義大利甜姊兒冰壺混雙摘金 兼職店員寫傳奇

義大利冰壺混雙組合莫桑奈爾（Amos Mosaner）和康斯坦丁尼（Stefania Constantini）8日在北京冬奧冰壺混雙決賽以8比5擊敗挪威夫妻檔，奪下隊史首面冰壺金牌。

康斯坦丁尼不只會游泳、打網球、滑雪，還會跳嘻哈舞，然而小學8歲時，一名朋友帶她認識冰壺後，她開始著迷於這項運動。

她接受Fra Noi雜誌訪問時說：「我開始玩冰壺的那一刻，點燃我生命的火花。我開始變得愈來愈熱情，慢慢地我開始放棄所有其他活動。」

但作為全職冰壺選手因經濟無法支持，22歲的康斯坦丁尼平時還要在戶外用品店The North Face當兼職店員，上班前一大早還得進行有氧和舉重訓練。

由於義大利女子冰壺隊沒有取得參賽資格，康斯坦丁尼是2022年北京冬奧義大利冰壺隊唯一的女性。

將滿50歲的佩希絲坦不僅是位女警，還成為首位8度出戰冬奧的女性運動員。 新華社

●追夢永不嫌晚 資深選手北京冬奧寫歷史

德國49歲競速滑冰好手佩希絲坦（ClaudiaPechstein）出戰北京冬奧女子3000公尺吊車尾，但她衝過終點線時笑開懷，為自己達成8度出戰冬奧的目標喝采，這位女警更成為史上最年長的冬奧女子參賽選手。

美國全國公共電台（NPR）報導，這印證了人們常言道「年齡只是一個數字 」，追夢永不嫌晚。

此外，41歲的法國好手克拉瑞（Johan Clarey）在男子滑降賽摘銀，成為最年長的奧運阿爾卑斯式滑雪項目奪牌選手。

美國36歲雪板好手雅各貝利斯（Lindsey Jacobellis）9日在女子雪板障礙賽為美國奪得本屆冬奧首面金牌，成為最年長美國女性冬奧金牌得主。

雅各貝利斯12日再和40歲搭檔鮑加納（NickBaumgartner）拿下混合團體雪板障礙賽金牌創歷史。摘銅的加拿大隊伍選手之一葛朗丁（Eliot Grondin）說，美國隊真的讓人印象深刻。

他說：「我從出生就在看這些人比賽，尼克（鮑加納）還比我年長20歲，能跟這些人一起比決賽實在太不可思議了。」

●中國人權問題引關注 瑞典、德國雙金選手發聲

25歲的馮德波（Nils van der Poel）在北京冬奧拿下男子5000公尺與10000公尺競速滑冰的雙料金牌。他13日回到瑞典後批評，讓像中國這樣嚴重侵犯人權的國家舉辦奧運，是極度不負責任的行為。

另外，同在北京冬奧拿下兩面金牌的德國選手蓋森伯格（Natalie Geisenberger）返國後在談話節目表示，自己猶豫了很久才決定要參賽，準備時也盡量不去想人權問題，不過她說，「未來再也不去中國。」

因新疆維吾爾人受到迫害，美國等多國沒有派官員出席北京冬奧開幕式。被問到中國刻意安排維吾爾族選手點燃聖火時，蓋森伯格說自己是運動員，不是政治人物，為了專心準備比賽，盡量不去想中國的人權問題，這樣參賽對運動員來說其實很辛苦。

現年34歲的蓋森伯格正職是警察，她8日在北京冬奧女子單人雪橇項目奪金，完成冬奧3連霸，並在團隊接力摘下金牌，生涯累計獲得6面奧運金牌，可說是冬奧史上最成功的德國女運動員。

薩多斯基-薛諾特。 歐新社

●20歲小將出頭天 紐西蘭收下隊史冬奧首2面金牌

紐西蘭選手薩多斯基-薛諾特（Zoi SadowskiSynnott）6日在女子斜坡雪板項目勇奪金牌，為紐國摘下隊史冬奧首金。

20歲的薩多斯基-薛諾特進入最後一輪時還落後美國選手馬里諾（Julia Marino），但她在最後一輪拿到92.88高分，以精彩表現勇奪金牌。

同為20歲的紐西蘭男子自由式滑雪選手波蒂斯（Nico Porteous）19日在U型場地技巧決賽中奪冠，他熬住變化莫測的刺骨寒風，挺過一次驚險的摔倒，拿下紐西蘭史上第2面冬奧金牌。

北京冬奧會閉幕式20日晚間在北京國家體育場舉行，為這場國際體育盛事劃下句點。下屆冬奧預定於2026年2月6日至22日在義大利米蘭-柯蒂納戴比索（Milan-Cortina d'Ampezzo）舉辦，並將在米蘭舉辦開幕儀式。