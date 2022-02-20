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冬奧／中國9金4銀2銅居第3 史上最佳

中央社 / 台北20日電
隋文靜、韓聰昨晚獲得女子花式滑冰雙人金牌。 新華社
隋文靜、韓聰昨晚獲得女子花式滑冰雙人金牌。 新華社

2022年北京冬奧賽事今天告一段落，地主中國隊以9金4銀2銅奪得獎牌排行榜第3位，僅次於挪威及德國，創下中國在歷屆冬奧的最佳成績。至於總獎牌數，中國隊則以15面排名第11位。

為此，中共中央、中國國務院下午特地向中國冬奧代表隊發出賀電，指全隊「牢記黨和人民囑託」，實現了「運動成績和精神文明雙豐收，祖國和人民為你們取得的成績感到自豪」。

根據國際奧會統計，本屆北京冬奧，挪威以16金8銀13銅奪得獎牌排行榜及總獎牌數雙料冠軍。在獎牌排行榜上，德國以12金10銀5銅位居第2，美國則以8金10銀7銅屈居第4，瑞典以8金5銀5銅排名第5。

若計算總獎牌數，挪威以37面居冠，俄羅斯奧委會、德國以32面、27面位居第2、3位，加拿大、美國以26、25面分居第4、5名，瑞典、奧地利、日本以18面並列第6，荷蘭、義大利17面並列第9，中國15面排名第11。

據中國奧會統計，中國隊在北京冬奧取得的9金4銀2銅，創下中國自1980年起參加冬奧以來的最佳成績。此後，中國自1992年阿爾貝維爾冬奧起即連續奪牌，次佳紀錄則是2010年溫哥華冬奧的5金2銀4銅。

新華社報導，中共中央、中國國務院下午在向中國冬奧代表隊發出的賀電中，稱讚中國體育代表團「表現出色」，取得中國參加冬奧的歷史最好成績，「為祖國和人民贏得了榮譽，為成功舉辦北京冬奧會作出了重大貢獻」。

電文最後不忘強調，希望全隊以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指引，「牢記初心使命，發揚光榮傳統，不斷提升我國競技體育綜合實力，提高為國爭光能力，為鞏固和擴大『帶動三億人參與冰雪運動』成果、加快建設中華體育強國，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大的貢獻」。（編輯：邱國強）1100220

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