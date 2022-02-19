冬奧／北京冬奧20日晚間閉幕 李玟儀掌旗出席

2022北京冬奧將於明晚8時在北京國家體育場（鳥巢）舉行閉幕，台灣代表團將由高山滑雪女將李玟儀掌旗出席，並與父親李永德與奧會工作團等人一起參與閉幕式。

今年北京冬奧台灣共有4名選手參賽，包括雪橇女將林欣蓉、高山滑雪19歲小將李玟儀與男子好手何秉睿，以及競速滑冰女將黃郁婷。

不過林欣蓉比賽結束後已提前返台，目前正在隔離中，而黃郁婷也已搭機赴美備戰今年賽季的最後2場比賽，因此台灣代表團當中僅剩最後2名選手還留在北京。

何秉睿在男子高山滑雪曲道賽首趟，在比賽結束前因雪橇板卡到旗門重摔，造成左腿拉傷與挫傷，臀部也有些不適。

台灣冬奧代表團總領隊陳士魁表示，何秉睿傷勢雖不算太嚴重，但行走仍有些不舒服，且較緩慢，加上沒有強烈出席閉幕式的意願，因此僅由李玟儀代表出席閉幕。

陳士魁透露，李玟儀因航班問題未能趕上開幕，因此這次她代表台灣出席閉幕式，也讓她很興奮。

閉幕式結束後，台灣代表團與奧會工作團成員，則預計在2月22日搭機返台，而體育署日前曾表示，因中央流行疫情指揮中心擔心選手多從國外直飛北京，為求安全起見，選手回台後將接受14天隔離與7天自主健康管理。