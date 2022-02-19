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冬奧／黃郁婷爭議事件 奧會：4月檢討會議討論

中央社 / 台北19日電
台灣女子滑冰選手黃郁婷。 歐新社
台灣女子滑冰選手黃郁婷。 歐新社

北京冬奧台灣代表團總領隊陳士魁今天表示，針對競速滑冰女將黃郁婷惹出的爭議風波，預計在4月冬奧檢討會議中進行詳細討論，決定是否懲處與如何懲處。

黃郁婷在今年冬奧前先是穿上中國隊服PO網，接著又在社群寫下「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等等爭議言論，也引發網友撻伐，就連行政院長蘇貞昌也要求調查黃郁婷的不當言行，並為適當處分。

陳士魁今天受訪時表示，國家代表團的團員手冊，確實有針對選手言行做出規範，若不依規定或牽涉禁藥等相關問題，最重將直接取消國手資格，沒收國手當選證書並遣返回台，「2016年里約奧運，舉重女將林子琦當時就是涉及禁藥被遣返。」

陳士魁強調，黃郁婷穿中國隊服，是發生在進入代表團之前的事，因此若真要懲處，如何懲處，以及回溯期多久都需要討論，他舉例：「如果選手是2年前就PO網，入團後才被人翻出來，這樣是否構成懲處條件。」

另一方面，每次代表團出發行前，都會舉辦行前說明會，奧會將針對選手注意相關事項進行提醒，但針對運動員在社群上的發言，與不要穿上其他代表隊服裝則不在說明事項中。

北京冬奧即將在2月20日劃下句點，陳士魁預估冬奧檢討會議可能得等到4月才能召開，他解釋，主要原因是需等所有選手隔離期滿，而黃郁婷赴美後預計3月仍有2場比賽要參加，因此等她返台隔離結束也要4月以後，因此他評估可能得等4月才能開會。

冬奧 北京冬奧 黃郁婷

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