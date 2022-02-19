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冬奧／習近平將出席閉幕典禮 中國金牌數暫列第3

中央社 / 台北19日電
中國國家主席習近平將出席閉幕式。截至目前，中國已在本屆賽會奪下8面金牌，金牌數暫列第3。 美聯社
中國國家主席習近平將出席閉幕式。截至目前，中國已在本屆賽會奪下8面金牌，金牌數暫列第3。 美聯社

北京冬奧會閉幕式20日晚間將在北京國家體育場舉行，中國國家主席習近平將出席閉幕式。截至目前，中國已在本屆賽會奪下8面金牌，金牌數暫列第3。

新華社報導，第24屆冬季奧林匹克運動會閉幕式2月20日晚間在國家體育場（鳥巢）舉行。習近平將出席閉幕式。

北京冬奧組委會將在閉幕式節目表演中，凸顯北京是世界唯一舉辦過夏季奧運與冬季奧運的城市。

北京冬奧組委會開閉幕式工作部部長常宇說，閉幕式將以國際奧會規定的儀式環節為主，透過巧妙設計將表演融入儀式。同時，透過舉辦本屆冬奧會，北京成為世界上唯一一個「雙奧之城」，這一元素在閉幕時會有專門的設計和呈現。

據北京冬奧官網，截至今天傍晚6時，挪威是本屆賽會最大贏家，迄今已奪下15面金牌，總獎牌數也名列第一；其次是德國的10面金牌。

中國迄今已奪下8面金牌，金牌數與美國、荷蘭、瑞典暫時並列第3；總獎牌數排名11。

台灣代表團明晚將會參加閉幕式，預計將由高山滑雪女將李玟儀掌旗；競速滑冰女將黃郁婷今天已搭機赴美，不會參加閉幕式。

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