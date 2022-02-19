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冬奧／「擦頒獎台」遭小粉紅出征 加拿大選手：只是想弄乾淨

聯合新聞網 / 綜合報導
加拿大滑冰隊成員出面解釋「擦頒獎台」背後原因。 美聯社
加拿大滑冰隊成員出面解釋「擦頒獎台」背後原因。 美聯社

北京奧運將進入尾聲，先前在短道速滑男子5000公尺接力奪金的加拿大隊因擦頒獎台舉動，遭到中國網友出征，認為他們是在諷刺比賽不公，不過加拿大選手哈梅林（Charles Hamelin）對此出面解釋說：「只是想把頒獎台弄乾淨一點」，根本沒有別的含義。

加拿大在短道速滑5000公尺項目一舉奪金，但卻在上台領獎前，集體做出擦拭頒獎台動作，引發熱議，不少人猜測他們是替上屆平昌冬奧遭受不公待遇的隊友們抗議。而中國網友也對此舉極度不滿，直接在微博大罵，「嫌金牌髒可以退回來。」但也有網友出面緩頰，認為這是加拿大傳統動作，要外界不要過度揣測，如今背後原因出爐。

哈梅林受訪時表示，「只是想把頒獎台弄乾淨一點，因爲這是我第6面奧運獎牌，所以想要領獎台是乾淨的，這樣我們就能站上完美的頒獎台了，讓畫面呈現完美無缺的樣子。」他請大家不要再誤解，並強調之前也很常做出這種動作。

而清掃頒獎台爭議也非首次出現，先前男子競速滑冰500公尺南韓選手車旼奎敗給中國選手高亭宇「銀」恨，也做出同樣動作，疑似在抗議比賽不公，慘遭中國網友出征，事後他則出面解釋是出於「尊重」，特別珍惜上台頒獎的機會，希望中國網友們別在大驚小怪。

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