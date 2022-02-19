冬奧／黃郁婷又引戰 隔兩週突回嗆網紅波特王

先前穿著中國隊服掀起不小風波台灣競速滑冰女將黃郁婷，在冬奧比賽結束後，除了發文感謝支持者，還直接引戰開嗆網友，使得爭議愈演愈烈。而2週前「運動無國籍之分」貼文底下被發現，網紅波特王狠酸要她跪著滑，她則在近日不甘示落回嗆，再度掀起熱議。

黃郁婷在今年冬奧開始前因練習時穿著中國隊服，還多次發表敏感政治言論，遭台灣網友狠酸「講話不經大腦」、「毫無國家意識」。多次失言風波，也讓身心俱疲的她透露想結束選手生涯，北京冬奧結束後將考慮退休。豈料一波未平一波又起，她在臉書抒發這陣子心情，而一句「開放仇恨者、酸民們、Haters 留言」，誇張行徑再度引來網友砲轟，不僅如此她還遵照網友指示在微博發了同樣貼文，只是還故意加註「臉書跟這裡發一樣，才不會有人靠北」，使得爭議一發不可收拾。

值得一提的是，2周前黃郁婷在臉書發文試圖平息穿中國隊服引起的眾怒，不過當時「我們沒有國籍之分」這段話又引來批評浪潮，不少網友要她直接待在中國別回來。這篇貼文也引來「座標之力」網紅波特王在底下開嗆「如果是比跪著滑，我相信你會拿金牌」，還吸引5千多個按讚同意。

而有網友發現，黃郁婷這兩天親上火線反嗆「不敢不敢，我應該贏不了你！」，繼對槓鄉民後一而再、再而三的挑釁言論，讓不少網友再度爆氣，痛批絲毫無悔改之心。