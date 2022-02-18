冬奧／討中國拍拍？黃郁婷微博加註這樣「才不會有人靠北」

黃郁婷在今年冬奧開始前因練習時穿著大陸隊服，成為輿論攻擊對象，後因在北京受訪時「就像在自己主場比賽」不當發文，引發台灣網友不滿，在結束三場比賽之後，黃郁婷也在自己的臉書上，集結這幾天飽受批評下抒發心情，寫道：「謝謝替我加油的人，人生第二場奧運結束！以下開放仇恨者、酸民們、Haters留言，支持我的人請按讚就好。」

按讚的人佔大多數，到今早為止，有超過400人按讚、100多人按愛心，但也有200多人按「怒」，留言裡不少嘲諷聲音，也有人指出「記得微博也發一份哦」，黃郁婷特別回應：「發了喔。」

結果，在微博同樣的發文的最後，她卻多寫了一句，「臉書跟這裡發一樣，才不會有人靠北。」就是這一段文，又激起台灣網友的怒氣，認為她是向中國網友討拍，確實，在微博上的留言，大多數是中國網友力挺黃郁婷。

(黃郁婷微博發文，前面內容與臉書一樣，卻多了一句話)