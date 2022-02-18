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冬奧／發言人記者會談台灣新疆 國際奧會提醒避談政治

中央社 / 北京18日綜合外電報導
巴赫。 新華社
巴赫。 新華社

北京冬奧組委會發言人嚴家蓉昨天稱新疆強迫勞動是「謊言」，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，國際奧會事後立即召開會議，提醒組委會不要讓奧運牽扯上政治。

嚴家蓉17日首度在記者會上回應台灣、新疆議題，她以中文強調一中原則，並稱新疆強迫勞動的說法是「謊言」。有記者質疑她是否有違曾宣示的反對「體育政治化」。

巴赫表示：「我們沒有忽視這個問題。記者會後，我們立即連繫北京冬奧組委會，北京冬奧組委會和國際奧會一起重述保持政治中立的承諾，正如同奧林匹克憲章所規範。」

美國、加拿大等西方國家因質疑中國新疆存在人權問題，尤其是憂心多為穆斯林的維吾爾少數民族未來命運，因此發起「外交抵制」本屆冬奧。

維權團體指稱，至少有100萬名維吾爾族及其他突厥語系穆斯林被監禁在新疆再教育營，且據稱有強迫女性絕育以及強迫勞動情況。

外籍記者在記者會上兩次提問新疆，嚴家蓉說，這個問題和冬奧並不相關，「但我認為有義務再次對此很快地發表評論。」

她說，「我認為這些問題很大程度是建立在謊言之上」，一些部門已指這是假消息，並歡迎記者參考所有的證據和事實。

在被問到據稱台灣曾計劃不參加本屆冬奧會開幕式問題時，嚴家蓉以英文問亞當斯，自己能否作額外補充。接著她以中文聲稱，台灣是中國不可分割的一部分，這是國際社會公認的原則，「我們始終反對將奧運政治化」。

隨即有一名外媒記者對亞當斯提出質疑，指嚴家蓉的表態是否將奧運「政治化」。亞當斯迴避了問題，指他們的工作是辦好奧運。

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