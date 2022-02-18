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冬奧／瓦莉娃未奪牌遭教練質問 IOC主席：令人不寒而慄

中央社 / 北京18日綜合外電報導
教練圖貝瑞茲(右)被人目擊，在瓦莉娃臉色慘白、低著頭步下滑冰場時，還急著追問到底怎麼回事。 路透
教練圖貝瑞茲(右)被人目擊，在瓦莉娃臉色慘白、低著頭步下滑冰場時，還急著追問到底怎麼回事。 路透

身陷禁藥風暴的俄羅斯花滑女將瓦莉娃，在女單長曲出現多次失誤，最後與獎牌無緣。國際奧會主席巴赫今天表示，看到瓦莉娃的教練在賽後對待她的方式，令人「不寒而慄」。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（ThomasBach）表示，看到15歲的青少女選手瓦莉娃（KamilaValieva）在女子花式滑冰長曲決賽數次跌倒，隨後在全球鎂光燈的關注下崩潰並啜泣，令他覺得「非常不安」。

北京冬季奧運進行到第2週，瓦莉娃藥檢沒過的爭議事件持續延燒，世界反禁藥組織（WADA）目前正在調查她身邊的相關人員。

巴赫說：「當我在電視上看到時，我十分不安。」他補充道，瓦莉娃在長曲比賽不幸跌倒，她的教練們眼睜睜看她最後僅獲第4名而無緣獎牌，賽後對待她的方式「十分冷酷」。

賽前被看好能奪金的大熱門瓦莉娃，在賽後顯得十分沮喪，她的教練圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）被人目擊，在瓦莉娃臉色慘白、低著頭步下滑冰場時，還急著追問到底怎麼回事。

當下，可以聽到圖貝瑞茲問她：「你怎麼放棄了？你怎麼放棄了？妳說呀。」

巴赫在記者會上說：「當我看到她身邊最親近的人，是如此冷酷對待她，我真的感到不寒而慄。」

北京冬奧後，瓦莉娃的禁藥風暴仍會持續，她可能面臨懲處。

瓦莉娃去年12月遭採的檢體，被驗出內含禁藥，但她仍獲准參加北京冬奧的比賽，引起爭議。

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