冬奧／花滑「冰雪女王」殘酷執教 俄選手：一年比一年難受

日前俄國花滑天才少女瓦莉娃（Kamila Valieva）在冬奧個人長曲項目，似乎承受不住外界龐大壓力整體表現大失常，無緣站上頒獎台。外媒指出，此次禁藥爭議已在這位15歲少女心中留下傷痕，未來想重新在奧運出發可能有難度，況且在「冰雪女王」圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze)麾下的選手，競爭激烈、汰換率高，瓦莉娃可能也難逃被捨棄窘境。

以冷血、高壓執教風格出了名的圖貝瑞茲，在2014索契冬奧指導15歲花滑新星利普尼茨卡雅（Yulia Lipnitskaya），以高水準演出勇奪團體賽金牌，此戰也讓圖貝瑞茲為成為花滑界爭相網羅的教練。不過一戰成名的利普尼茨卡雅，則因長期飽受體力煎熬，離開了圖貝瑞茲團隊，3年後就宣布正式退役。而在2018平昌奧運分別摘下金、銀的愛琳娜莎琪杜華（Alina Ilnazovna Zagitova）與梅德韋德娃（Evgenia Armanovna Medvedeva）也難逃此命運，各別在奧運結束後分道揚鑣。

隨著眾多球員逐漸離去，也讓圖貝瑞茲殘忍執教方式漸漸浮出檯面，只要選手成不了氣候她就會毫不留情將她們拋棄。梅德韋德娃曾透露，「即便奪牌也不會被稱讚，也曾遭受殘酷對待，一年比一年還要難受。」

而報導指出，圖貝瑞茲會要求年輕選手進行高強度訓練和嚴格飲食控制，且每天訓練超過12小時已是家常便飯。雖然很有效，但大多選手在長期高壓環境下悶出病來，最終選擇遠走高飛。即便如此，俄羅斯花滑仍注入許多心血，也間接意味著就算少了瓦莉娃，圖貝瑞茲還是能找代選手替代，將可能面臨拋棄式命運。