快訊

女員工受傷慘被截肢 老闆超扯安慰「不嚴重啦」：穿義肢就能走

進口日本雞蛋評估風險低 防檢局：事出緊急未開專家會議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬奧／花滑「冰雪女王」殘酷執教 俄選手：一年比一年難受

聯合新聞網 / 綜合報導
「冰雪女王」圖貝瑞茲旗下選手難逃被拋棄的命運（左）。 路透社
「冰雪女王」圖貝瑞茲旗下選手難逃被拋棄的命運（左）。 路透社

日前俄國花滑天才少女瓦莉娃（Kamila Valieva）在冬奧個人長曲項目，似乎承受不住外界龐大壓力整體表現大失常，無緣站上頒獎台。外媒指出，此次禁藥爭議已在這位15歲少女心中留下傷痕，未來想重新在奧運出發可能有難度，況且在「冰雪女王」圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze)麾下的選手，競爭激烈、汰換率高，瓦莉娃可能也難逃被捨棄窘境。

以冷血、高壓執教風格出了名的圖貝瑞茲，在2014索契冬奧指導15歲花滑新星利普尼茨卡雅（Yulia Lipnitskaya），以高水準演出勇奪團體賽金牌，此戰也讓圖貝瑞茲為成為花滑界爭相網羅的教練。不過一戰成名的利普尼茨卡雅，則因長期飽受體力煎熬，離開了圖貝瑞茲團隊，3年後就宣布正式退役。而在2018平昌奧運分別摘下金、銀的愛琳娜莎琪杜華（Alina Ilnazovna Zagitova）與梅德韋德娃（Evgenia Armanovna Medvedeva）也難逃此命運，各別在奧運結束後分道揚鑣。

隨著眾多球員逐漸離去，也讓圖貝瑞茲殘忍執教方式漸漸浮出檯面，只要選手成不了氣候她就會毫不留情將她們拋棄。梅德韋德娃曾透露，「即便奪牌也不會被稱讚，也曾遭受殘酷對待，一年比一年還要難受。」

而報導指出，圖貝瑞茲會要求年輕選手進行高強度訓練和嚴格飲食控制，且每天訓練超過12小時已是家常便飯。雖然很有效，但大多選手在長期高壓環境下悶出病來，最終選擇遠走高飛。即便如此，俄羅斯花滑仍注入許多心血，也間接意味著就算少了瓦莉娃，圖貝瑞茲還是能找代選手替代，將可能面臨拋棄式命運。

冬奧 北京冬奧

相關新聞

冬奧／花滑「冰雪女王」殘酷執教 俄選手：一年比一年難受

日前俄國花滑天才少女瓦莉娃（Kamila Valieva）在冬奧個人長曲項目，似乎承受不住外界龐大壓力整體表現大失常，無緣站上頒獎台。外媒指出，此次禁藥爭議已在這位15歲少女心中留下傷痕，未來想重新在

冬奧／掃2金1銀寫歷史 谷愛凌：我的人生從此不同

18歲中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）在本屆北京冬季奧運一共掃走2金1銀，成為史上第一位在同屆奧運取得三面獎...

冬奧／黃郁婷19日赴美 不參加閉幕

2022北京冬奧將於2月20日舉行閉幕，台灣預計將由高山滑雪女將李玟儀掌旗，而競速滑冰女將黃郁婷則將在明天凌晨搭機赴美，...

冬奧／發言人記者會談台灣新疆 國際奧會提醒避談政治

北京冬奧組委會發言人嚴家蓉昨天稱新疆強迫勞動是「謊言」，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，國際奧會事後...

冬奧／ 食堂師傅隱藏身分…請長假去當裁判

中國石油大學的食堂大廚明志祥最近請了長假，原來他是去冬奧會當技術官員了。據了解，明志祥主要是擔任冬季兩項的一名處罰圈記錄...

冬奧／確定參加閉幕 李玟儀為中華隊掌旗

北京冬季奧運將於20日舉辦閉幕典禮，今天各國總領隊會議後確認，中華代表團確定出席，屆時掌旗官將由展現出「奧運精神」的滑雪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。