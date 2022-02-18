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冬奧／環抱俄國選手惹議 烏克蘭名將恐遭國家懲處

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭選手阿布拉門科（Oleksandr Abramenko）擁抱俄國選手惹議，可能面臨國家懲治。 美聯社。
烏克蘭選手阿布拉門科（Oleksandr Abramenko）擁抱俄國選手惹議，可能面臨國家懲治。 美聯社。

俄羅斯與烏克蘭近日局勢愈趨緊張，即便外界強調體育與政治不該混為一談， 但兩國選手在北京冬奧擁抱的一幕，再次觸發爭議，烏克蘭選手阿布拉門科（Oleksandr Abramenko）甚至可能面臨國家懲治。

在冬奧行前會前，烏克蘭體育部長古澤特 (Wadym Hutzajt)就曾要求烏國選手要謹言慎行、不要與俄國選手有親密接觸，以免挑起不必要紛爭。不料，阿布拉門科在自由式滑雪空中技巧興奮摘銀後，不只向拿下銅牌的布羅夫（Ilya Burov）握手示好，還從背後環抱對方，此舉也在兩國引發正反兩面看法。

不過對於擁抱敵國選手舉動，阿布拉門科則由衷表示，他與布羅夫是老對手，4年前的平昌冬奧兩人就分別奪得金、銅牌，兩人早有交情，「我不在乎他的國籍，我只是流露真情！以選手來說他是一位令人欽佩的運動員。」

先前烏國雪橇好手赫拉斯科維奇（Vladyslav Heraskevych），就曾在轉播鏡頭前秀出「不要戰爭」海報，不過國際奧會為宣揚和平，表示不予以處罰，但阿布拉門科或許就沒那個幸運了，因先前烏克蘭就提醒選手要盡量避免與俄羅斯接觸，外界也擔憂烏國會對阿布拉門科祭出嚴懲。

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