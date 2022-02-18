冬奧／這次不逆轉改全面碾壓 谷愛凌半管賽奪第二金

中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）這次不走逆轉戲碼，在今天的自由式滑雪女子半管決賽，前兩輪滑完取得高分，第三輪上場前就已確定金牌到手，拿下個人在本屆北京冬季奧運的第二金、第三面獎牌。

女子半管決賽一共進行三輪，谷愛凌第一輪就滑出93.25分，壓倒全場，分數出爐時她高興的振臂歡呼；第二輪谷愛凌再把個人成績推高，來到95.25的高分，幾乎提前鎖定金牌。

排在最後一個上場的谷愛凌，在其他選手全數比完第三輪後，確定金牌已經入袋，在出發台上先與教練擁抱慶祝，第三輪也成為了「拍照時間」，不挑戰難度，而是以逗趣的動作讓攝影機好好捕捉畫面。

加拿大選手則包辦銀、銅，夏普（Cassie Sharpe）以90.75分排在第二，卡克（Rachael Karker）87.75分位居第三。

在先前的大跳台、坡道障礙賽中，谷愛凌已經為大陸隊斬獲一金一銀，今天在擅長的半管賽再收獲一金。