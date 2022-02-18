快訊

余苑綺恐剩2個月壽命！李亞萍暴哭：全家人都被擊垮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬奧／這次不逆轉改全面碾壓 谷愛凌半管賽奪第二金

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
谷愛凌在自由式滑雪女子半管決賽拿到個人在本屆北京冬季奧運的第二金、第三面獎牌。 美聯社
谷愛凌在自由式滑雪女子半管決賽拿到個人在本屆北京冬季奧運的第二金、第三面獎牌。 美聯社

中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）這次不走逆轉戲碼，在今天的自由式滑雪女子半管決賽，前兩輪滑完取得高分，第三輪上場前就已確定金牌到手，拿下個人在本屆北京冬季奧運的第二金、第三面獎牌。

女子半管決賽一共進行三輪，谷愛凌第一輪就滑出93.25分，壓倒全場，分數出爐時她高興的振臂歡呼；第二輪谷愛凌再把個人成績推高，來到95.25的高分，幾乎提前鎖定金牌。

排在最後一個上場的谷愛凌，在其他選手全數比完第三輪後，確定金牌已經入袋，在出發台上先與教練擁抱慶祝，第三輪也成為了「拍照時間」，不挑戰難度，而是以逗趣的動作讓攝影機好好捕捉畫面。

加拿大選手則包辦銀、銅，夏普（Cassie Sharpe）以90.75分排在第二，卡克（Rachael Karker）87.75分位居第三。

在先前的大跳台、坡道障礙賽中，谷愛凌已經為大陸隊斬獲一金一銀，今天在擅長的半管賽再收獲一金。

冬奧 北京冬奧

延伸閱讀

冬奧／瓦莉娃遭訓斥「為何放棄戰鬥」 外媒嘆：恐是奧運終點

冬奧／「開放酸民留言」黃郁婷相隔15日臉書再發文

冬奧／雪橇天后關注人權 德國雙金「女警」：再也不去中國

冬奧／花滑團體賽頒獎因禁藥案推遲 美隊想帶獎牌回家

相關新聞

冬奧／這次不逆轉改全面碾壓 谷愛凌半管賽奪第二金

中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）這次不走逆轉戲碼，在今天的自由式滑雪女子半管決賽，前兩輪滑完取得高分，第三輪...

冬奧／「開放酸民留言」黃郁婷相隔15日臉書再發文

台灣女將黃郁婷生涯最後一次參加奧運，昨天在北京冬季奧運競速滑冰女子1000公尺以24名作收，結束比賽後，她在臉書發文感謝...

冬奧／環抱俄國選手惹議 烏克蘭名將恐遭國家懲處

俄羅斯與烏克蘭近日局勢愈趨緊張，即便外界強調體育與政治不該混為一談， 但兩國選手在北京冬奧擁抱的一幕，再次觸發爭議，烏克蘭選手阿布拉門科（Oleksandr Abramenko）甚至可能面臨國家懲治。

冬奧／瓦莉娃遭訓斥「為何放棄戰鬥」 外媒嘆：恐是奧運終點

北京冬奧身陷禁藥爭議的俄國15歲天才少女瓦莉娃（Kamila Valieva），昨女子花滑長曲項目表現不盡人意、失誤不斷，最終以第四名作收，無緣頒獎台。承受外界龐大壓力的瓦莉娃，賽後還被冷血教頭圖貝瑞

冬奧／雪橇天后關注人權 德國雙金「女警」：再也不去中國

在北京冬奧拿下兩面金牌的德國選手蓋森伯格返國後表示，自己猶豫了很久才決定要參賽，準備時也盡量不去想人權問題，不過她說，「...

冬奧／花式滑冰「藥」命失誤 俄天才少女跌出頒獎台

北京冬奧花式滑冰女子個人賽昨天結束，被看好摘金的瓦莉娃恐怕受到禁藥風波影響，在長曲項目失誤連連，掉到第四名，由同為俄羅斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。