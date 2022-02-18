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冬奧／瓦莉娃遭訓斥「為何放棄戰鬥」 外媒嘆：恐是奧運終點

聯合新聞網 / 綜合報導
瓦莉娃長曲項目大失常，賽後還遭教練訓斥。外媒認為有可能會是他生涯最後一場奧運。 美聯社。
瓦莉娃長曲項目大失常，賽後還遭教練訓斥。外媒認為有可能會是他生涯最後一場奧運。 美聯社。

北京冬奧身陷禁藥爭議的俄國15歲天才少女瓦莉娃（Kamila Valieva），昨女子花滑長曲項目表現不盡人意、失誤不斷，最終以第四名作收，無緣頒獎台。承受外界龐大壓力的瓦莉娃，賽後還被冷血教頭圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）訓斥「為何放棄戰鬥」引發討論，外媒也認為此次風波在她心中留下嚴重陰影，有可能是生涯最後一場奧運。

瓦莉娃助俄羅斯代表隊拿下冬奧團體賽金牌後，就被爆出涉險禁藥，一度遭禁賽，但最終國際體育仲裁法庭以「通知時間不符」為由，讓她得以繼續在個人項目出賽，此判決也引發外界質疑撻伐。

承受不住外界輿論壓力的瓦莉娃，最後在長曲表現大走鐘，接連發生致命失誤，無緣獎牌並在賽後崩潰痛哭。不過不少人認為瓦莉娃此次荒腔走板的表現，是受到俄羅斯團隊故意操縱，將她推上輿論刀口，又置之於死地不理。《雅虎體育》也撰文痛斥俄羅斯毀掉15歲少女的大好前程。

文中指出，瓦莉娃是這次俄羅斯陰謀背後最大的犧牲者，「一個年僅15歲的女孩，卻將她推入火坑面對外界輿論抨擊，從小對教練的指令唯命是從、以金牌當作人生目標，豈能承受外界猛烈砲擊。」不僅如此，冷血教練也不顧瓦莉娃可憐處境，賽後還豪不留情在鏡頭前責問她，「為什麼要放棄？為什麼停止戰鬥？」冷酷行為令外界髮指。

美國《NBC》也認為此次風波將在瓦莉娃心中造成無可抹去的傷害，有可能將是她最後一次奧運出賽，況且俄羅斯花滑競爭相當激烈，已連續4年未有選手重複出賽，汰換率相當高。但無論無何，此爭議事件已讓正處頂峰狀態的瓦莉娃，痛失奪牌機會，往後若想再繳出精湛表現恐怕有些難度。

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