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冬奧／雪橇天后關注人權 德國雙金「女警」：再也不去中國

中央社 / 柏林17日專電
在北京冬奧拿下兩面金牌的德國「雪蕭女王」蓋森伯格，回國後表示考量人權問題，未來再也不去中國。 美聯社
在北京冬奧拿下兩面金牌的德國「雪蕭女王」蓋森伯格，回國後表示考量人權問題，未來再也不去中國。 美聯社

在北京冬奧拿下兩面金牌的德國「雪蕭女王」蓋森伯格返國後表示，自己猶豫了很久才決定要參賽，準備時也盡量不去想人權問題，不過她說，「未來再也不去中國」。

蓋森伯格（Natalie Geisenberger）對奧運由侵犯人權的中國主辦感到不解，開幕前一直猶豫要不要參賽。她去年11月曾批評中國測試賽的狀況，當時也不確定是否將飛到北京參賽。

她上週在中國奪金後被媒體問到中國的人權問題時表示，必須小心注意發言的時間點與地點，她會等到離境後再對中國發表評論。

蓋森伯格返國後，16日在「德國第二電視台」（ZDF）的談話節目表示，由於家人為她付出很多，而且不論是人權或比賽場地的環保問題，去或不去都不能改變什麼，她最後還是決定參賽，完成任務就回家，「從此再也不去中國」。

因新疆維吾爾人受到迫害，美國等多國沒有派官員出席北京冬奧開幕式。被問到中國刻意安排維吾爾族選手點燃聖火時，蓋森伯格說自己是運動員，不是政治人物，為了專心準備比賽，盡量不去想中國的人權問題，這樣參賽對運動員來說其實很辛苦。

她並指出，北京冬奧與過去幾屆奧運的氣氛完全不同，參賽者與外界完全隔離，一抵達機場眼前就是高牆，根本看不到周遭環境，也沒機會接觸當地民眾。

現年34歲的蓋森伯格正職是警察，她8日在北京冬奧女子單人雪橇項目奪金，完成冬奧3連霸，並在團隊接力摘下金牌，生涯累計獲得6面奧運金牌，可說是冬奧史上最成功的德國女運動員。

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