冬奧／加拿大甜蜜復仇擊敗美國 勇奪冬奧女子冰球第5金
加拿大今天以3比2擊敗對手美國，不但拿下北京冬奧女子冰球金牌，也為4年前冬奧決賽輸給美國，報了一箭之仇。
加拿大在第二節就取得3比0領先，最後順利摘下第5面冬奧女子冰球金牌。
自從女子冰球項目在1998年長野冬奧首度舉辦以來，加拿大和美國包辦了至今7屆冬奧女子冰球所有金牌，其中加拿大囊括5面，美國拿下2面。
在比賽中為加拿大攻進兩球的普朗（Marie-PhilipPoulin）說：「這真是太好了。這是一種很棒的感覺。」
美國在女子冰球世界排名中名列前茅，但北京冬奧比賽登場後，加拿大的勝利似乎已成定局。
在大會整個比賽過程中，加拿大隊和對手的進球數比是57比10，在北京冬奧選手進球排行榜上，前6名都是加拿大選手。
加拿大前鋒菲爾（Sarah Fillier）說：「這真是太瘋狂了，我一直發抖。這是夢想成真。」
加拿大在第一節就由納斯（Sarah Nurse）及普朗分別進一球，兩人也是北京冬奧女子冰球進球排行榜上的前兩名。
普朗在第二節再為加拿大攻進一球，美國雖急起直追攻進兩球仍不敵加拿大，最後就讓加拿大以3比2拿下金牌。
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