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冬奧／想替熱帶選手發聲！連德安IOC運動員委員會獲133票落選

聯合新聞網 / 綜合報導
代表我國出征冬奧無舵雪橇的「泰雅飛鷹」連德安競選國際奧會運動員委員會失利。 報系資料照
代表我國出征冬奧無舵雪橇的「泰雅飛鷹」連德安競選國際奧會運動員委員會失利。 報系資料照

代表我國征戰冬季奧運無舵雪橇的「泰雅飛鷹」連德安，帶著希望替台灣及處於相同氣候帶的冬季運動選手發聲的理念競選本次國際奧（IOC）運動員委員會，今天運動員投票結果出爐，連德安以133票名列第十，無緣成為我國史上首位奧運運動員委員會代表。

國際奧會運動員委員會每4年改選一次，今年北京冬奧共有16名來自不同國家的運動員參選，其中有6位選手來自熱帶地區，參與本屆冬奧的選手都有投票權，最終得票數最高的2人能出線擔任運動員委員會的委員，除了擔任選手與奧會間的橋樑外，也替選手發聲。

連德安是台灣繼2002年鹽湖城冬季奧運的孫光明之後，再次有代表競選冬季奧運的運動員委員會。夏季奧運部分跆拳道金牌得主「台灣戰神」朱木炎和「羽球一哥」周天成都曾參選運動員委員會，可惜的是台灣至今仍未有選手成功獲選。

本屆改選投票結果今天出爐，連德安獲得133張選票，在16名參賽選手中排名第十，當選的則為冬季兩項5金法國名將佛卡德（Martin Fourcade）和平昌冬奧瑞典高山滑雪金牌女將漢斯多特（Frida Hansdotter）。

冬奧 連德安

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