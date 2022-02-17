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冬奧／日本高木美帆破奧運紀錄摘金 黃郁婷24名作收

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
黃郁婷在女子1000M排名24。 新華社
黃郁婷在女子1000M排名24。 新華社

日本女子滑冰好手高木美帆以破奧運紀錄之姿摘金，今天通過北京冬季奧運競速滑冰女子1000公尺終點線時，她也知道自己突破歷史，高舉雙手歡呼，她以1分13秒19排名第一，超越上屆平昌冬奧的1分13秒56紀錄。

競速滑冰女子1000公尺共有30人參賽，包括台灣好手黃郁婷，黃郁婷滑出1分17秒35，取得第24名的成績，是個人參賽3項目中最佳排名。

高木美帆排在第13組出賽，一出發就展現破紀錄的氣勢，也借助同組選手在前「破風」優勢，以破奧運紀錄的速度通過終點線，終於摘下第一面個人奧運金牌，在上屆平昌奧運高木美帆於團體賽項目摘金。

高木美帆在本屆冬奧大豐收，參加5個項目拿下4個獎牌，個人500公尺、1500公尺以及女子團體追逐賽3項都獲得銀牌，今天在1000公尺拿下奧運金牌，個人參加四屆奧運獎牌累計2金4銀1銅，成為日本冬、夏季奧運合計史上最多牌女將。

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