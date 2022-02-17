冬奧／吉祥物「冰墩墩」日本爆紅 二手拍賣磁鐵竟炒到2萬6

北京冬奧持續進行，除了關注運動員的表現以外，熊貓吉祥物冰墩墩亦收穫大量粉絲。當中冰墩墩在日本爆紅，在二手買賣平台mercari上一張磁鐵以高達11萬円（約新台幣26444元）的炒價發售。到底爲何冰墩墩會這麽受日本人歡迎呢？一起來看看吧。

吉祥物冰墩墩發售後很快就被一掃而空，廣受世界各地歡迎。特別在日本，大量網民被冰墩墩的可愛外貌吸引，在Twitter上分享運動員與冰墩墩的照片，自創插畫或模型等等。有買到冰墩墩的人看準機會，將周邊於各二手平台上高價放售。

冰墩墩在日本人氣高企的原因似乎是一位日本電視台的記者辻岡義堂所導致的。根據Yahoo日本報導，到達北京機場後，辻岡義堂因自己將外套遺留在飛機上而失落的時候，遇上冰墩墩並深深愛上。從此在各個電視節目裏宣揚自己的冰墩墩愛。辻岡義堂的瘋狂追捧吸引了中國網民關注，他去買周邊的影片觀看次數達到5億，更得到「義墩墩」的花名。這也讓辻岡義堂成功與冰墩墩同框，構成「義墩墩」訪問冰墩墩的畫面。

除了「義墩墩」以外，在男子個人高跳台滑雪獲得銀牌的日本選手小林陵侑也因他與冰墩墩的互動而被網民討論。網民笑言想因小林陵侑的「冰墩墩使用方法」而給他頒一塊金牌。小林陵侑本人亦在Twitter回應：「我做訪問你們每個人只是想念望隻熊貓，有沒有聽我說話的？」

日本二手買賣網站Mercari上可以看到多種冰墩墩周邊放售，當中包括不少模型、襟章、毛公仔等等，價格高企。當中最驚人的是磁鐵貼價錢竟然達到11萬円，接近港幣7500元（約新台幣26444元）。除了買周邊，網民亦透過分享自己的各種冰墩墩作品跟上熱潮。例如冰上王子羽生結弦與冰墩墩的插畫，用橙皮做身體，再用油性筆畫臉的「橙墩墩」。更有日本網民用雪糕將冰墩墩彫出來，被中國駐日大使館官方Twitter轉發。

大家覺得冰墩墩可愛嗎？不妨可以嘗試自己創作一些冰墩墩產品，繼續支持冬奧運動員吧！

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文章授權轉載自《香港01》