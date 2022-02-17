冬奧／抗議上屆不公？加拿大短道速滑隊摘金卻「擦頒獎台」

本屆冬奧除了賽場上有亮點，也頻頻傳出場外爭議，加拿大昨（16日）在短道速滑男子5000公尺接力項目摘金，不過5名隊員在站上頒獎台前，一同「用手擦頒獎台」，做出此舉的原因眾說紛紜，有一說認為，他們在向上屆平昌冬奧的判決抗議。

加拿大在昨天的短道速滑5000公尺決賽中擊敗南韓、義大利奪金，不過就在領將前，加拿大隊的成員突然通通彎下腰，以右手擦掃頒獎台，影像曝光後引發討論，外界紛紛猜測原因為何。

其實本屆冬奧賽場已非第一次出現此爭議舉動，回顧上屆平昌冬奧，加拿大在同一項目僅奪下銅牌，他們當時曾抗議裁判不公，在領獎前做了「擦頒獎台」的動作。回到本屆冬奧，南韓選手車旼奎在12日男子競速滑冰500公尺的比賽敗給中國選手高亭宇奪銀，也同樣做出此舉，疑似也在抗議比賽不公，遭中國網友罵翻，事後車旼奎回應，這是「尊重」頒獎台的表現。

這回加拿大一舉摘金，外界猜測他們是在替上屆平昌冬奧遭受不公待遇的隊友們發聲，象徵「幫你們出一口氣了」。