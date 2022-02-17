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冬奧／「滑」破紀錄太興奮？ 俄國好手衝破終點竟雙手比中指
北京冬季奧運俄羅斯隊風波不斷，近日一名競速滑冰男子選手阿爾多什金（Daniil Aldoshkin）日前在抵達終點、確定奪牌後雙手比出中指引發爭議，隨後他聲稱這個手勢沒有任何特殊意義，並因觀感不佳向大眾表達歉意。
俄羅斯在15日的競速滑冰團體追逐準決賽碰上美國，最終他們以3分36秒的成績刷新奧運紀錄，俄羅斯隊成員都相當興奮，衝過終點的20歲小將阿爾多什金則是高舉雙手，先是握拳，接著伸出中指。
據俄國官媒《RT》報導，阿爾多什金對該手勢作出解釋，他說：「這是我第一面奧運獎牌，所以我舉起手，這沒有特別的意思，如果冒犯到任何人，我真的非常抱歉。」
陣中34歲老將札哈洛夫（Ruslan Zakharov）則連忙替阿爾多什金緩頰，表示這只是當下他慶祝破紀錄的反應，並沒有不尊重任何人，「在競速滑冰裡，我們是和時間競爭、不是跟對手較勁，（手勢）就只是當下的情緒反應而已。」
俄羅斯後來在當天的決賽敗給挪威、奪下銀牌，俄羅斯滑冰聯盟會長克拉夫佐夫（Alexei Kravtsov）也替阿爾多什金致歉，表示他當下只是情緒激動，這個行為並非針對任何人，「如果有人對這個動作有不同解讀、或覺得被冒犯，我代表俄羅斯滑冰聯盟致上歉意。」
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