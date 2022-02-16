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冬奧／俄滑冰美少女陷禁藥風波 國際奧會：肯定很難熬

中央社 / 北京16日綜合外電報導
國際奧會今天表示，外界對俄羅斯花式滑冰美少女瓦莉娃（Kamila Valieva）禁藥檢測呈陽性一事的臆測肯定讓15歲的她很難熬。 美聯社
國際奧會今天表示，外界對俄羅斯花式滑冰美少女瓦莉娃（Kamila Valieva）禁藥檢測呈陽性一事的臆測肯定讓15歲的她很難熬。 美聯社

國際奧會今天表示，外界對俄羅斯花式滑冰美少女瓦莉娃（Kamila Valieva）禁藥檢測呈陽性一事的臆測肯定讓15歲的她很難熬，但俄羅斯奧會（ROC）的優先要務是她的福祉。

瓦莉娃助俄羅斯奧會代表隊在北京冬奧拿下團體賽金牌，8日卻接獲去年12月25日所做藥檢通知，顯示她對遭禁的心絞痛治療藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應，不過她不受禁藥醜聞的影響，昨天在女子個人短曲項目賽事中技壓各國好手。

路透社報導，瓦莉娃在爭奪金牌方面處於領先地位，不過金牌可能不會在北京冬奧期間頒發。

在體育仲裁法庭（CAS）做出裁決後，瓦莉娃獲准出賽。

國際奧會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）表示：「她置身臆測風暴的核心，這對她來說肯定很難熬。我們當然有和（俄羅斯奧會）代表隊聯繫，瓦莉娃的福利是該隊的首要之務，我們對此當然也非常謹慎。」

由於瓦莉娃的B瓶檢體尚未接受檢驗，因此這起禁藥案尚未落幕。若明天的長曲賽事結束後瓦莉娃進入前3名，則大會不會頒發任何獎牌。

亞當斯說：「（明天）的賽事結果會打上星號，因為這些結果會是初步的，要等候進一步調查。」

亞當斯說表示：「我們希望不致走到這一步。我的心與運動員同在，但國際奧會必須照規矩來。」

冬奧 北京冬奧

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