冬奧／17歲村瀨心椛單板跳台奪銅 締日本女將最年輕紀錄

今年17歲的日本單板滑雪女選手村瀨心椛，15日在北京冬奧單板滑雪女子大跳台項目奪下銅牌，創日本女選手在冬奧奪牌的最年輕紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，奪牌後沉澱一夜的村瀨今天在記者會上說，「銅牌不是終點，我下次要拿下金牌」。

村瀨說，「我從小就以在奧運奪牌作為目標持續努力，這次能圓夢真的很開心」。

她也展現十足高中生的一面說，「回到日本後我要跟家人一起吃我最喜歡的章魚燒」。

朝日電視台報導，村瀨說，下次不光是自己出賽奧運，「希望能跟妹妹一起出賽」。

村瀨以17歲之姿在本屆冬奧獲牌，改寫日本前花滑女將淺田真央在2010年溫哥華冬奧獲銀牌的最年輕紀錄，成為日本史上在冬奧奪牌的最年輕女將。

時事通信社報導，村瀨說，在奪牌當下感覺就像做夢一樣，「在接到很多祝賀訊息後才真正有奪牌的感受」。