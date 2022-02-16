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冬奧／外媒疑用違禁物 俄國辣妹嗆：何不檢查我的內衣褲？

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯越野滑雪接力金牌女將斯捷潘諾娃對外媒做出反擊。 美聯社
俄羅斯越野滑雪接力金牌女將斯捷潘諾娃對外媒做出反擊。 美聯社

俄羅斯隊日前奪下冬奧女子越野滑雪20公里接力金牌，不過一名瑞典記者質疑他們在滑雪板上使用違規潤滑劑，奪金成員之一斯捷潘諾娃（Veronika Stepanova）在社群媒體上大酸該名記者「嗅覺很發達」，並嗆辣反擊：「你為何不乾脆要求檢查我的內衣褲？」

據俄國官媒《RT》報導，瑞典《快報》記者彼得森（Tomas Petterson）在報導中暗指斯捷潘諾娃在滑雪板上使用被官方禁用的C8潤滑劑，並對這面金牌表達疑慮。

對此，斯捷潘諾娃在IG不甘示弱地回應：「瑞典快報記者的嗅覺非常發達，他從很遠很遠的地方，就聞到我滑雪板上有C8的味道，即使他人根本不在那裡。我有個建議，湯馬士，你為何不乾脆要求檢查我的內衣褲，防止我在裡面塞個馬達？」

斯捷潘諾娃繼續挖苦對方，不妨用知名瑞典童書書名《屋頂上的卡爾森》當作標題，報導的點閱率肯定會更好。《屋頂上的卡爾森》書中主角的背上裝有電動螺旋槳，讓他能四處飛行，嘲諷意味十分濃厚。

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