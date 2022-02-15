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冬奧／陳三、拐凌是誰？大陸為選手取綽號猶如元宵猜謎

聯合新聞網 / 綜合報導
谷愛凌被大陸民眾稱為「拐凌」。 新華社
谷愛凌被大陸民眾稱為「拐凌」。 新華社

北京冬奧舉行期間，大陸民眾為不少選手取綽號，尤其名氣大、具有華裔身分選手，大多都會取個特別綽號，像是男子花式滑冰金牌美國華裔選手陳巍叫做「陳三」，而「棄美從中」知名滑雪女將谷愛凌取名有「拐凌」、「青娃公主」等，至於原因為何？真的有如元宵猜謎，令人莞爾。

紐約時報」於今天特別報導大陸民眾為冬奧選手取綽號的有趣故事，取綽號原因，一來是好記，另一方面也是表達對選手的喜愛。

大陸民眾稱陳巍為「陳三」的典故，其實據大陸網友解釋，美國著名花式滑冰選手裡，出現不少華人選手參與過世界錦標賽或是冬季奧運，其中4位姓陳，從過去到現在排下來，分別是陳婷婷(54歲)、陳偉群(31歲)、陳巍(22歲)、陳楷雯(22歲)。

陳巍排在第三，所以稱他為「三」，而陳楷雯也是今年冬奧選手，在四位當中年紀最小，因此就被稱為「陳四妹」，她還特別說過，「這個綽號是我母親從網路上看到告訴我，我還滿喜歡的。」

至於谷愛凌在這次冬奧，成了大陸民眾的最愛，曾經因為她戴著一頂綠色頭盔比賽，因此便有人開始稱她為「青蛙公主」，至於另一個錯號「拐凌」，其實並非代表不好的意思，探究其原因，是因為一名大陸藝人易烊千璽提及曾與谷愛凌合作節目，唸她的名字為「拐凌」，也就是北京話將第一音節與第二音節用滑音方式唸出，自此後「拐凌」名號便流傳開來。

至於一些國外選手，大陸民眾有些也取了綽號，如涉及禁藥風波的俄羅斯花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva），被取名為「K寶」，另一位俄羅斯女將謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova），則是被稱為「富家女」，對於名字發音唸不出來的國外選手，用這種方式很有幫助。

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