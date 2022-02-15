冬奧／「羽生結弦來電了」讓粉絲暴動！日奧會IG創意超有梗

日本「滑冰王子」羽生結弦本屆冬奧挑戰三連霸失利，於花式滑冰男子個人賽以總分283.21分排名第4無緣獎牌，也結束這段冬奧之旅，不過日本奧委會再放送福利給粉絲，昨日在官方IG放上羽生結弦給粉絲的影片。

人氣居高不下的羽生結弦，昨日招開記者會，外界一度猜測他將宣布結婚或引退等重棒消息，結果羽生結弦表示只是想給記者媒體一段完整的時間進行採訪，並陳述近日心境以及透露未來規畫，最後他還播出自己用心錄製一段影片，答謝粉絲們長期以來支持。

不過日本奧林匹克委員會持續放送福利，在官方IG放上驚喜影片，影片一開始可見羽生結弦的來電畫面，接著出現羽生對電話喊「喂～」、「衷心感謝各位的加油」結束前還微笑揮手，彷彿和粉絲一對一來電視訊。

儘管影片才短短幾秒，羽生結弦的粉絲大喊「要噴鼻血了」、「沒想到羽生會這樣做」、「可愛到我快死了」、「這是永久保存版吧」、「好像可以永遠聽下去」。