冬奧／羽生結弦驚喜影片超寵粉 「唯有大家支持才能做到」

日本「滑冰王子」羽生結弦昨日招開記者會，一度引起揣測是否將有重磅消息，原來羽生只是想完整陳述近日心境、透露未來規畫，他還別有用心錄製一段影片，答謝粉絲們長期以來支持。

羽生結弦本屆冬奧挑戰三連霸失利，於花式滑冰男子個人賽以總分283.21分排名第4無緣獎牌，但他在長曲項目開場那驚天一跳，成為首個完成四周半跳的選手。

面對退役問題羽生結弦沒有給出明確答案，他表示不確定今年會不會是最後一次參加冬奧，但奧運是特別的舞台，即使是受傷也想站上去，未來想要繼續挑戰四周半跳。

記者會過後，日本奧會（JOC）貼出一段羽生結弦向粉絲們表達感謝的影片，在29秒的影片當中，羽生結弦說道：「非常感謝大家的支持，我身為花式滑冰選手已經有很長一段時間，在過程中或是比賽中，有很多你想表達的事情，但我最近強烈的感覺到，唯有在大家的支持下，才有可能辦到這一切。」

「今後也請繼續關注我的表現，真的非常感謝大家。」羽生結弦最後向鏡頭揮揮手，希望粉絲能夠繼續支持他。