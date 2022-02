冬奧／展現奧運精神！ 芬蘭滑雪好手奪金後仍等最後一名完賽

芬蘭滑雪好手尼斯卡寧(Iivo Niskanen)以37分54秒奪得15公里越野滑雪項目金牌,一穿越終點線時他累得直接躺在雪上,不過隨後他並沒有進室內休息,反而留在原場地等待每位選手比完賽事,展現真正奧運精神。

來自芬蘭著名滑雪世家的尼斯卡寧,目前已奪下三面冬奧獎牌,姐姐卡爾圖(Kerttu Niskanen)也在本屆冬奧拿下女子越野滑雪銀牌,這次比賽尼斯卡寧以37分54秒的好成績衝過終點線,筋疲力盡的他直接躺在雪上,隨著其他選手都紛紛離開賽場,只有尼斯卡寧仍站起身,一一看著所有94名參賽者完賽。

芬蘭滑雪好手尼斯卡寧奪金。 美聯社

最後一名的哥倫比亞選手昆塔那(Carlos Andres Quintana)比尼斯卡寧晚了將近20分鐘才到達終點,用時55分41秒,不過鏡頭拍到尼斯卡寧仍走向他給他一個鼓勵的擁抱,並說了一聲「幹得好」。

尼斯卡寧隨後受訪時表示:「選手們一定相互尊重,每個人都是歷經千辛萬苦才走到現在的位置,我們必須要在奧運這種場合向彼此致敬,尤其是那些預算相對比較不足的國家的選手。」

昆塔那三年前才開始踏上越野滑雪的戰場,如今他已經36歲了,他也透露這次他的狀態不佳,從一開始就感覺身體不舒服,不過他很感謝尼斯卡寧的鼓勵,「是的,那是一個很棒的時刻,他特別過來祝賀我完成了,我感覺有拿到一個安慰獎。」

After finishing last in the #CrossCountrySkiing 15km, Carlos Quintana 🇨🇴 was embraced by #Gold medallist Iivo Niskanen 🇫🇮.



“All athletes must respect each other, everyone has worked hard to be here,” said the Olympic champion during the press conference.



What a moment ❤️ pic.twitter.com/PZHyGWQdcM