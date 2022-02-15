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冬奧／禁藥疑雲後首發聲 俄花滑小天后嘆這段時間很難熬

聯合新聞網 / 綜合報導
滑冰小天后瓦莉娃捲入禁藥爭議，稍早她打破沉默，坦言這些日子非常難熬。 路透
滑冰小天后瓦莉娃捲入禁藥爭議，稍早她打破沉默，坦言這些日子非常難熬。 路透

俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）捲入禁藥爭議，體育仲裁法庭（CAS）裁決出爐，確定瓦莉娃能參加花式滑冰女子單人賽事，但將不舉行賽後頒獎儀式，瓦莉娃稍早打破沉默，坦言「這些日子非常難熬，情緒根本無處宣洩。」

瓦莉娃在北京冬奧賽場上展現驚奇「四周跳」，助俄羅斯贏得花式滑冰團體賽金牌，但隔天卻收到藥檢不合格通知，瓦莉娃因此遭暫時禁賽。

隨後國際體育仲裁法庭（CAS）召開聽證會，認為藥檢報告延遲出爐是最大的問題，去年12月就採檢的樣本，卻到2月8日才陽性，這麼晚通知並非瓦莉娃的過失，於是決定允許瓦莉娃重返奧運的賽場上。

瓦莉娃近日接受俄國電視台《Channel 1》採訪，表示判決出來後情緒終於有釋放的出口，「這些日子對我來說真的非常艱難，我的情緒根本無處宣洩，我很開心，但同時我也感到疲倦，流下幸福的淚水但卻夾雜悲傷，儘管如此，我還是很開心能代表我的國家參加奧運，我會盡可能展現我最棒的一面。」

聽證會的過程相當漫長，除了聽取瓦莉娃本人的證詞，還要從其他證人取得了12月25日俄羅斯滑冰錦標賽時，從她身上採集到的禁藥樣本，瓦莉娃回想這段身心俱疲的時光，「我坐了7個多小時，中間只有20分鐘的休息时間，我坐看著一切，這對我來說真的非常艱難，但顯然這是我得經歷和克服的一個階段。」

雖然瓦莉娃能繼續參加花滑女子單人賽事，但若她奪牌，大會將不舉行鮮花儀式和獎牌儀式，等待到瓦莉娃禁賽事件獲得進一步地確認後，再另行舉辦頒獎。

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