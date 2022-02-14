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情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

冬奧／運動場上的愛情 情侶選手如何過情人節

中央社 / 北京14日綜合外電報導
克斯登（右）和斯曼丁是競速滑冰情侶檔。 鏡報推特
克斯登（右）和斯曼丁是競速滑冰情侶檔。 鏡報推特

在西洋情人節這天，一般愛侶通常是共享一頓浪漫晚餐或送花慶祝，但一些運動情侶今年卻是在北京冬季奧運會場度過這個特殊日子，英國廣播公司（BBC）報導其中5對選手的故事。

● 克斯登與斯曼丁

交往3年多的克斯登（Cornelius Kersten）和斯曼丁（Ellia Smeding），是英國30年來首度在冬季奧運長道競速滑冰項目代表參賽的選手。斯曼丁在女子1500公尺拿下第27名，克斯登則在男子1500公尺奪第19名、500公尺得第25名。

兩人還是事業夥伴，為了籌措奧運參賽經費而經營咖啡生意。至於將如何慶祝今年情人節？選手村提供的選擇不多。斯曼丁說，他們可能來一場肯德基約會；克斯登則表示：「我們可能在這裡的商場一同去一趟浪漫的剪髮行程。」

● 希爾德與席佛林

高山滑雪好手希爾德（Aleksander Aamodt Kilde）和席佛林（Mikaela Shiffrin）去年開始交往，但兩人在北京冬奧分屬挪威隊和美國隊，且受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施限制，他們只能透過視訊聯絡、在選手村吃晚餐時碰面。

希爾德說：「這真捉弄人。我能見到她，但不能真的摸到她，也不能和她相處太久。不過，她能夠在這裡真的很棒。」

不過，這對情侶在北京冬奧的比賽運氣大不同。希爾德贏得男子混合賽銀牌和男子超級大曲道銅牌，但賽前被視為奪牌大熱門的席佛林，卻在女子曲道和女子大曲道賽皆未完賽，在超級大曲道賽也只拿下第9名，留下不愉快的冬奧回憶。

● 梅勒曼斯與席維拉

比利時選手梅勒曼斯（Kim Meylemans）和巴西選手席維拉（Nicole Silveira）在冰雪賽場外是一對伴侶，但在場上卻是競爭對手。兩人在北京冬奧女子俯臥式雪橇項目一較高下，最後分別拿下第18和第13名。

她們3年前在世界盃巡迴賽相遇，但去年12月才公開交往。席維拉接受美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（Today）訪問，談到兩人的同性伴侶關係時說：「我想一開始我不是百分百確定自己的身分和想要的是什麼，所以我花了一段時間，才終於接受這件事。」

梅勒曼斯則在本屆冬奧一開始遭遇不順。她抵達北京後便採檢確診，其後因不明原因先後被移往不同地點隔離，她擔憂影響到練習和出賽，於是在Instagram（IG）發布影片對外淚訴沮喪心情，終獲相關單位協助返回選手村。

●內德雷高特恩與史卡斯利恩

對於挪威夫妻檔冰壺選手內德雷高特恩（Magnus Nedregotten）和史卡斯利恩（Kristin Skaslien）來說，北京冬奧至今成績將令他們難忘，兩人在混雙項目摘下銀牌，比4年前在平昌冬奧奪銅更上一層樓。

他們2012年開始交往後決定搭檔參賽。對於隊友是另一半有何優缺點，史卡斯利恩表示：「我們非常了解彼此，所以不用拐彎抹角，可以直話直說；….缺點則是，我們如果開始爭吵，並且停不下來。我們可以是對方在冰上最棘手的敵人。」

● 包洛瓦與保羅

冰壺混雙賽還有另一組夫妻檔選手：來自捷克的包洛瓦（Zuzana Paulova）和保羅（Tomas Paul）。他們在北京冬奧首輪雖贏過內德雷高特恩與史卡斯利恩，但最後只拿下第6名。

在比賽場上和場外都是伴侶，原本就會花很多時間共處；但北京冬奧又要確保兩人不會染疫，還得一起隔離，必須共處的時間又更長。

包洛瓦說：「這蠻辛苦的。我們沒料到一天24小時、天天都得待在一起有多困難。所以當我們進到選手村遇見一些人，我們開心得不得了。」

保羅也說：「除了跟我太太，我也需要其他社交互動。我雖然愛她，但有時候夠了就是夠了，3週是極限！」

冬奧 北京冬奧

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