冬奧／運動場上的愛情 情侶選手如何過情人節

在西洋情人節這天,一般愛侶通常是共享一頓浪漫晚餐或送花慶祝,但一些運動情侶今年卻是在北京冬季奧運會場度過這個特殊日子,英國廣播公司(BBC)報導其中5對選手的故事。

● 克斯登與斯曼丁

交往3年多的克斯登(Cornelius Kersten)和斯曼丁(Ellia Smeding),是英國30年來首度在冬季奧運長道競速滑冰項目代表參賽的選手。斯曼丁在女子1500公尺拿下第27名,克斯登則在男子1500公尺奪第19名、500公尺得第25名。

兩人還是事業夥伴,為了籌措奧運參賽經費而經營咖啡生意。至於將如何慶祝今年情人節?選手村提供的選擇不多。斯曼丁說,他們可能來一場肯德基約會;克斯登則表示:「我們可能在這裡的商場一同去一趟浪漫的剪髮行程。」

● 希爾德與席佛林

高山滑雪好手希爾德(Aleksander Aamodt Kilde)和席佛林(Mikaela Shiffrin)去年開始交往,但兩人在北京冬奧分屬挪威隊和美國隊,且受到COVID-19(2019冠狀病毒疾病)防疫措施限制,他們只能透過視訊聯絡、在選手村吃晚餐時碰面。

希爾德說:「這真捉弄人。我能見到她,但不能真的摸到她,也不能和她相處太久。不過,她能夠在這裡真的很棒。」

不過,這對情侶在北京冬奧的比賽運氣大不同。希爾德贏得男子混合賽銀牌和男子超級大曲道銅牌,但賽前被視為奪牌大熱門的席佛林,卻在女子曲道和女子大曲道賽皆未完賽,在超級大曲道賽也只拿下第9名,留下不愉快的冬奧回憶。

"I like her as a person more than anything else." 🇳🇴 Aleksander Aamodt Kilde opens up on why sharing experiences with fellow ski star Mikaela Shiffrin helps them "make each other better". @AleksanderKilde I @mikaelashiffrin I @idrett pic.twitter.com/KWhHQ9ZrbP

● 梅勒曼斯與席維拉

比利時選手梅勒曼斯(Kim Meylemans)和巴西選手席維拉(Nicole Silveira)在冰雪賽場外是一對伴侶,但在場上卻是競爭對手。兩人在北京冬奧女子俯臥式雪橇項目一較高下,最後分別拿下第18和第13名。

她們3年前在世界盃巡迴賽相遇,但去年12月才公開交往。席維拉接受美國國家廣播公司(NBC)節目「今日秀」(Today)訪問,談到兩人的同性伴侶關係時說:「我想一開始我不是百分百確定自己的身分和想要的是什麼,所以我花了一段時間,才終於接受這件事。」

梅勒曼斯則在本屆冬奧一開始遭遇不順。她抵達北京後便採檢確診,其後因不明原因先後被移往不同地點隔離,她擔憂影響到練習和出賽,於是在Instagram(IG)發布影片對外淚訴沮喪心情,終獲相關單位協助返回選手村。

#Sports #lesbian This Couple Will Compete Against Each Other at the Olympics: It looks like the Olympics might get personal for two athletes. That’s because Kim Meylemans of Belgium and Nicole Silveira of Brazil, who will both compete in the Olympics’… https://t.co/E68EVMDp7d