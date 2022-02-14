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冬奧／卸下3連霸重擔 羽生結弦：以兩屆奧運冠軍為榮

中央社 / 東京14日綜合外電報導
羽生結弦。 中新社
羽生結弦。 中新社

日本花滑名將羽生結弦在北京冬奧男子花式滑冰比賽挑戰3連霸失利。他今天表示，奧運冠軍真的是很沉重的頭銜，他已從3連霸的重擔中釋放，但會永遠以蟬聯兩屆奧運金牌為榮。

賽事結束後，由於來自個別媒體的採訪申請實在太多，無法一一進行採訪，羽生今天下午在北京冬奧的媒體中心召開記者會。

記者會場可容納數百人，羽生在各國記者目光當中、連連鞠躬上台就座。司儀宣布開始提問之前，羽生率先舉手表示有話要說。

他感謝冬奧的主辦單位及相關人員，也讚美以332.60高分拿下男子花滑金牌的美國華裔選手陳巍（Nathan Chen）。

羽生表示，陳巍的表演真的很棒。他自己也是以奧運金牌為目標一路奮鬥過來，因此了解陳巍的努力，陳巍克服了4年前的不甘心（於平昌冬奧排名第5），這次表現真的很了不起。

羽生在北京冬季奧運長曲項目挑戰世界上沒人成功表演過的4周半跳，雖然跌倒了，但被認定是跳出4周半跳的動作，成為史上跳出4周半跳的第一人。

他在記者會上表示，比賽前一天練習4周半跳落地時，扭傷了最重要的腳踝，因為傷勢太過嚴重，醫師要求靜養10天。「如果是普通賽事的話，可能就棄權了。」比賽早上因為實在太過疼痛，心想應該怎麼辦，最後注射止痛藥後上場了。

羽生說，先前短曲項目時失誤的想法一直縈繞在他腦海中，加上止痛藥的作用，就像是腎上腺素一般刺激著他，「讓我跳出了最好的4周半跳」。

被問到這次奧運後的目標，羽生表示，雖然也有一點不想再追求4周半跳的想法，但同時也希望完成表演。

他表示，4周半跳還不算完全達成，接下來將思考要如何呈現，至於要在下次奧運，或是哪場比賽上展現出來，他現在也還沒把握，「說實在的，想法很混亂」。

記者最後問到，從2014索契冬奧之後，8年來羽生一直背負奧運金牌的頭銜，現在失去了這個頭銜的心境如何？

羽生先是笑說，「這個提問是要讓我哭嗎？」他沉思了一陣子回答，「（奧運冠軍）非常沉重，但正是因為非常沉重，我才總是追逐理想中的花式滑冰和4周半跳。」

他表示，如果沒有在索契冬奧奪金，報導的份量或許會不一樣。贏得冠軍後，大家才知道「原來有一個叫做羽生結弦的滑冰選手」；看到「巴黎散步道」和「羅密歐與茱麗葉」的表演，大家才知道「原來有這樣的花滑選手」。「從那之後開始替我加油的人有非常多。」

然後在平昌冬奧，羽生表演了「晴明」和「敘事曲作品1」。他表示，又有很多人想「果然羽生滑得很好」、「以後也想繼續為羽生加油」。「都是因為這些，才有了現在的我。」

羽生表示，「當然現在我已經從3連霸的重擔中釋放了也說不定，但我到底是奧運冠軍、是蟬連兩屆奧運冠軍的人，會以此為榮。」

「從今以後，我也會以作為蟬聯兩屆奧運冠軍的人，挺起胸膛，要不被人在背後指指點點，要讓明日的我看到今日的我感到驕傲，以此度過未來的人生。」

冬奧 北京冬奧

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