冬奧／俄羅斯滑冰小天后仍可參賽 前冠軍金妍兒IG黑屏表不滿
今年冬奧俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）涉禁藥爭議，體育仲裁法庭（CAS）宣布她可以續留2022北京冬奧，出賽明天個人項目比賽。這使得已退休的2010溫哥華冬奧女子花式滑冰金牌韓國女將金妍兒，於今天在個人IG以黑屏表達不滿，並寫下「違反禁藥規定的運動員不能參加比賽。必須毫無例外地遵守這一原則。所有選手的努力和夢想都同樣珍貴。」
體育仲裁法庭表示，他們已駁回國際奧林匹克委員會（IOC）、世界反禁藥組織（WADA）、國際滑冰總會（ISU）上訴，讓瓦莉娃恢復參賽。俄羅斯奧林匹克委員會（Russian OlympicCommittee）讚揚這項決定；美國奧會則表示失望。
瓦莉娃現在可以參加明天舉行的個人項目比賽，繼續爭奪本屆第2面金牌。
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