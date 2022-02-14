冬奧／苦於傷勢 羽生結弦使用超量止痛藥強撐上場

日本花滑名將羽生結弦在北京冬奧男子花式滑冰比賽挑戰3連霸失利後，今天召開記者會。他透露，受傷的右腳踝連走路都會痛，長曲比賽當天實在疼痛難忍，使用超量止痛藥才上場。

27歲的「冰上王子」羽生在北京冬季奧運長曲項目挑戰世界上沒人成功表演過的4周半跳，雖然跌倒了，但被認定是跳出4周半跳的動作，成為史上跳出4周半跳的第一人。

羽生今天下午在北京冬奧的媒體中心召開記者會。他在記者會上，首先對北京冬奧的主辦單位及相關人員表示感謝。

羽生在短曲項目因冰鞋卡到冰上的洞導致失誤，只拿下95.15分。他對此表示，雖然有運氣不太好的部分，但冰面很好滑、也很好跳，是滑起來很舒服的冰場，他要對製冰單位表示感謝。

羽生也提到苦惱他已久的右踝關節韌帶傷勢。他在北京冬奧揭幕的3個月前，曾因此退出NHK盃賽事。

他表示，先前練習4周半跳落地時，扭傷了最重要的腳踝，因為傷勢太過嚴重，醫師要求靜養10天。「如果是普通賽事的話，可能就棄權了。」

羽生表示，比賽早上因為實在太過疼痛，注射超量止痛藥後上場了。

他說，先前短曲項目時失誤的想法一直縈繞在他腦海中，加上止痛藥的作用，就像是腎上腺素一般刺激著他，「讓我跳出了最好的4周半跳」，對於這次表現感到滿足。

至於為何堅持在長曲項目挑戰沒有人跳過的4周半跳，羽生則是笑說，「我的心中有一個9歲的我，那傢伙一直說要跳」。

對於各界最關注的問題，他下屆奧運是否仍會參賽，羽生表示，「你問我北京冬奧是不是最後一次？我也不知道」，「奧運是很特別，就算是受傷也想站上去挑戰的舞台。對於花滑而言，沒有其他舞台可相比。我仍有繼續滑下去的想法。」