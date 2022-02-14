冬奧／俄花滑新星藥檢爭議仲裁出爐 續留北京拚第2金

俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃捲入禁藥爭議，體育仲裁法庭（CAS）今天宣布，她可以續留2022北京冬奧，出賽明天個人項目比賽。俄羅斯奧會讚揚此一決定，美國奧會則感失望。

體育仲裁法庭表示，他們已駁回國際奧林匹克委員會（IOC）、世界反禁藥組織（WADA）、國際滑冰總會（ISU）上訴，因此讓瓦莉娃（Kamila Valieva）恢復參賽。

俄羅斯奧林匹克委員會（Russian OlympicCommittee）讚揚這項決定；美國奧林匹克委員會則表示「對這項決定傳達的訊息感到失望」。

美國奧會說：「這似是俄羅斯系統性和普遍性無視乾淨體壇的又一篇章。」

瓦莉娃現在可以參加明天舉行的個人項目比賽，繼續爭奪本屆第2面金牌。

體育仲裁法庭在說明其決定時援引「特殊情況」，包括瓦莉娃的「受保護者」身分，換言之就是「未成年」身分。

體育仲裁法庭秘書長瑞伯（Matthieu Reeb）表示：「專家小組認為，在這種情況下，不讓這名選手奧運出賽，恐對她造成無法彌補的傷害。」

體育仲裁法庭也強調，藥檢結果通知有嚴重的時間問題。

國際檢測機構（International TestingAgency）本月11日表示，瓦莉娃在去年12月25日俄羅斯花式滑冰錦標賽期間，驗出對遭禁的心絞痛治療藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應。

當時她的樣本被送到位於瑞典斯德哥爾摩，由世界反禁藥組織認可的實驗室檢測。至於為什麼要花6週，直到今年2月8日才公布結果，是這整起禁藥風波的諸多待解問題之一。

俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）8日接獲藥檢陽性通知，曾對瓦莉娃做出暫時禁賽懲處，但在她9日上訴當天即解除禁令。

而這起藥檢結果出爐的前一天，瓦莉娃剛參與並協助俄羅斯奧會（ROC）代表隊拿下北京冬季奧運花式滑冰團體賽金牌。瓦莉娃藥檢結果導致頒獎儀式喊卡。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）表示，花滑團體賽獎牌不太可能於本屆冬奧期間頒發，「還有很多其他議題需要大會進一步討論，雖令人遺憾，但我們必須遵守體育仲裁法庭的程序，以及法律程序」。

北京冬季奧運花式滑冰團體賽由俄羅斯奧會奪金，美國摘銀，日本鍍銅，加拿大名列第4。

瓦莉娃捲入禁藥案引發一連串疑問，尤其是為什麼檢測需要6週的時間。

俄羅斯反禁藥組織表示，他們被告知由於年初的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例飆升，導致檢測結果延宕。

體育仲裁法庭秘書長瑞伯指出：「如果這些反禁藥檢測程序可以在一週或10天內完成，我們不會有這個案子，我也不會在這裡。」

另一棘手問題是在這起震驚北京冬奧的俄羅斯新禁藥醜聞中，這位滑冰新星的福祉。

國際奧會呼籲俄羅斯反禁藥組織針對瓦莉娃身邊的工作人員展開調查，當中包括訓練出多名金牌選手的「冰雪女王」圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）。